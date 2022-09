Justicia asegura que aún no ha empezado a tramitar la petición de indulto a Griñán

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha asegurado que aún no se empezado a tramitar la petición que presentó la familia del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán con el fin de que se conceda la medida de gracia al exdirigente socialista, condenado a seis años de prisión por prevaricación y malversación.

Así ha respondido la titular de Justicia al diputado del PP Carlos Rojas, quien le ha preguntado durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso si el Ejecutivo va a indultar a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán después de conocerse la sentencia del caso ERE.

"Me pide usted que me pronuncie anticipadamente ante un caso que ni tan siquiera hemos incoado el expediente", ha dicho la ministra para luego acusar al dirigente 'popular' de llevar a cabo una "estrategia" para "sacar jugo populista" de la sentencia emitida el pasado 14 de septiembre por el Tribunal Supremo que, según ha recordado, "tiene dos votos discrepantes".

"¿Cree que esta ministra se va a pronunciar sin haber recabado los informes?", ha añadido, en referencia a los textos que deben aportar el Ministerio Fiscal y el Alto Tribunal. Y ha incidido en que el Ejecutivo dará a la petición de indulto de Griñán la misma tramitación que a cualquier otra solicitud. "Este Gobierno cumple con la ley", ha señalado.

Juanma Moreno

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha augurado este miércoles que se va a producir una "cascada de peticiones de indultos" por parte de los condenados en el marco de la pieza política del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares si el Gobierno se lo concede a Griñán.

Así se ha pronunciado el presidente de la Junta y del PP andaluz en una entrevista en la Cadena Cope, en la que ha comentado que sabe que la Audiencia Provincial ahora "tiene que tomar una decisión", y "algunos hablan de que el PSOE está preparando" el posible indulto a Griñán "una vez que entren en la cárcel" los condenados a penas de prisión, si bien ha apelado a esperar "a ver lo que sucede" y a "ser prudentes".

En todo caso, ha reiterado su mensaje de que "no podemos desprestigiar a la Justicia ni generarle descrédito", y al respecto ha reflexionado que, "cuando la Audiencia Provincial (de Sevilla), después de años de trabajo", emite una sentencia, ésta se recurre ante el Tribunal Supremo y dicha instancia la "vuelve a ratificar, el ciudadano de a pie se preguntará, 'si a mí mañana me meten una multa o en la cárcel, ¿a mí alguien me va a indultar?, ¿es que los políticos están por encima del resto de ciudadanos?".

Además, Moreno se ha preguntado cómo, "estéticamente, un partido político puede indultar a un miembro de su propio partido por un caso de corrupción", en alusión al PSOE y a Griñán, y ha opinado que sería algo "inexplicable" que "desacredita por completo a la Justicia". "Creo que el PSOE tiene que hacer una reflexión", ha dicho el presidente andaluz antes de apostillar que entiende "las razones desde el punto de vista familiar y humano que mueven a la petición de indulto" para Griñán por parte de su mujer y sus hijos.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo andaluz ha agregado que "nos estamos centralizando mucho en la figura de Griñán, pero hay más de 100 causas y 150 personas, y muchas causas pendientes todavía" en el caso de los ERE, y "por eso aquí va a haber una cascada de peticiones de indultos".

Ciudadanos

La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa ha denunciado en una carta al comisario de Justicia, Didier Reydners, la "campaña lanzada por el PSOE" para lograr el indulto para el expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y ha pedido a Bruselas "velar" para que los Estados miembros garanticen que los condenados en firme cumplen sus penas.

"Esta campaña ha sido planeada por el partido en el Gobierno para neutralizar el efecto de la sentencia, que debilita el Estado de derecho y da rienda suelta a la corrupción en el futuro", ha escrito Pagazaurtundúa en su carta a Reynders, a una semana de que el comisario viaje a Madrid para intentar desbloquear el diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En su escrito, la eurodiputada considera "muy grave que personas de la órbita política accedan al indulto por ser compañeros de partido de los integrantes del Gobierno" y alerta a Reynders de que ello "supone una violación del principio de igualdad ante la ley y el cumplimiento de las penas".