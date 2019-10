La Junta: "Están trabajando al límite" para no perder los fondos europeos

"Están trabajando al límites, cada semana, bajo a agradecer a los funcionarios, a los trabajadores y a los directores el esfuerzo que están haciendo, están al 110 por cien, más no se puede hacer". El consejero de Economía, Rogelio Velasco, ha dibujado este martes una situación casi límite de los empleados que trabajan en la Junta en la solicitud, desarrollo y control de los fondos europeos. Es más, Velasco ha asegurado que los medios son insuficientes y que, por ejemplo, los interinos, formados en fondos, son relevados por otros empleados al cabo de cuatro años, personas que entran sin ese 'know how'.

El anterior Gobierno andaluz sólo ejecutó proyectos por valor de 1.585 millones de euros, cuando la cantidad que Andalucía va a recibir entre 2014 y 2020 son 8.000 millones. Es el 19,78%. Si no hay proyectos de solicitud, el dinero de este programa marco se perdería, se quedaría en Bruselas. Desde que llegó, Velasco está intentando acelerar la presentación de proyectos. "Hemos presentado el doble de proyectos en este tiempo que la media del anterior Gobierno", ha indicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Son 278 nuevas propuestas, que equivalen a 550 millones de euros.

A pesar del dramatismo que el Gobierno de Juanma Moreno imprime a la gestión de estos fondos, los proyectos se pueden desarrollar hasta tres años después de cuando finaliza el marco; es decir, hasta 2023. Por ello, el consejero de Economía cree que no se dejarán ni un euro en Bruselas.

Andalucía ha recibido desde la entrada de España en la anterior Comunidad Europea un total de 100.000 millones de euros. El actual programa consta de 8.000 millones, entre fondos Feder, Fondo Social Europeo, Feader (agrícola) y Fondos de Marina y Pesca.

Según ha relatado el consejero, los problemas son tres: la estacionalidad del personal formado, la incompatibilidad entre programas informáticos de la propia Junta y la creciente complejidad de los propios fondos.

De acuerdo con el informe presentado al Consejo de Gobierno, el plan afectará a todos los departamentos del Ejecutivo andaluz y conllevará tanto la incorporación de nuevos efectivos como la estabilización del personal ya existente, para lo cual se procederá a tramitar una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Dirección General de Fondos Europeos, con el fin de que pueda contar con una estructura de personal suficiente y estable. Además, la medida incluye la creación de la figura del Project Manager en cada consejería del Gobierno autonómico, que actuará como interlocutor único con la Dirección General de Fondos Europeos contribuyendo así a la agilización de la gestión.

Respuesta de Ramírez de Arellano

El anterior consejero de Economía, Antonio Ramírez de Arellano, ha contestado y ha defendido la "gestión inmaculada" de los fondos y ha recalcado que ha contado "reiteradamente" hasta el 2018 con el "visto bueno" de la Unión Europea. "No ha habido que devolver dinero en ningún marco de gestión", ha sostenido en rueda de prensa el portavoz de Hacienda del PSOE.

"La propaganda, la mentira, tienen las patas muy cortas. No ha habido que devolver dinero en ningún marco", ha insistido el dirigente socialista. Ramírez de Arellano ha criticado que el PP "ha hecho bandera de hablar mal de Andalucía, una de ellas con estos fondos", aunque ha considerado que es algo "baldío" porque la gestión está "sujeta al control de la Unión Europea".