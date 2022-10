La Junta cifra el tiempo medio de espera para una operación en 118 días, un 43% menos que en 2018

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha destacado que en los últimos años, y pese a los ajustes que obligó a hacer la pandemia de la Covid-19, se ha logrado reducir en un 43% el tiempo de espera quirúrgica, así como un 39% el de consultas externas, mientras que el PSOE ha lamentado que las listas de espera sanitarias en Andalucía "alcanzan datos alarmantes".

Así lo ha indicado durante su intervención en comisión parlamentaria, la cual ha comenzado recordando a las mujeres andaluzas que sufren cáncer de mama, donde ha facilitado estas cifras pese a los ajustes que obligó a hacer la pandemia de la Covid-19 y a la "incorporación de medio millón de andaluces que el anterior gobierno había dejado en los cajones".

"Vamos a prolongar el gran esfuerzo inversor en nuestro hospitales públicos con más de 1.150 millones de euros desde 2019", ha destacado García, quien ha añadido que "no debe quedarse solo en las infraestructuras, que ayudan a los profesionales a ser más eficientes, sino que debemos redundar en más profesionales y en seguir mejorando las condiciones laborales".

Ha precisado que en el año 2021, el último ejercicio completo, se realizaron 433.108 intervenciones quirúrgicas, un 12,4% más que en 2020, mientras que en consultas externas el volumen de pacientes atendidos fue un 7,9% mayor respecto a 2020, lo que supone 991.051 pacientes más asistidos. Sobre la actividad de pruebas diagnósticas, García ha indicado que el año pasado "se ha producido un aumento del 18,7% respecto al anterior".

Por tanto, "podemos ver cómo aumenta la actividad según la situación pandémica lo ha permitido", ha destacado la consejera, que ha añadido que la demora media por días para una operación desde diciembre de 2018 "ha descendido en 90 días, lo que supone un descenso de al demora media del 43%, de 208 a 118", y hay una disminución global de 12.650 pacientes en situación de fuera de plazo".

"Si la comparativa la hacemos respecto a diciembre de 2021, observamos una reducción de la demora media de 16 días, un 12%, así como una reducción de 2.993 pacientes en situación de fuera de plazo, los que supone una reducción del 15,3%", lo que "nos dice que hay una tendencia positiva a la baja". Y ha añadido que pese al "aumento" en 2021 de pacientes en lista de espera quirúrgica, "es un 5% menos que la que nos encontramos en 2018 pese a haber pasado por una pandemia".

Con respecto a otras CCAA, ha destacado que Andalucía "es la tercera región que más ha mejorado la situación de las listas de espera quirúrgica desde el 31 de diciembre de 2019 y la quinta comunidad con menor espera quirúrgica del total"

"La listas de espera se han reducido con el Gobierno de Juanma Moreno, aunque no lo que nos hubiese gustado", pero "hemos tenido que gestionar una pandemia que ha paralizado el sistema en las intervenciones quirúrgicas no urgentes". "A pesar de al pandemia hemos mejorado gran parte de los indicadores de las listas de espera, gracias a nuestro personal y a la gestión de este gobierno, que ahora sí gestiona" y "vamos a seguir trabajando para la reducción de las listas", ha concluido.

Datos alarmantes

Por su parte, la socialista Ángeles Prieto ha lamentado de que las listas de espera sanitarias en Andalucía "alcanzan datos alarmantes", al tiempo que ha añadido que "si sumamos la lista de espera quirúrgica y la de especialista en Andalucía son más de 1.056.618 personas esperando atención sanitaria. Esto equivale a todas las personas que viven en las ciudades de Almería, Cádiz, Huelva, Jaén, Córdoba y Granada".

Además, ha expuesto que "somos la cuarta comunidad autónoma con peores tiempos de espera y la segunda peor con más número de pacientes en espera para cirugía cardiaca", que en 2022 hay "906.618 personas esperando cita de especialista, 186.012 personas más que en el año 2021" y "los que esperan más de dos meses suben un 67%" y que los hospitales integrados en el SAS "también empeoran sus listas de espera por encima de la media del resto de hospitales de Andalucía".

El diputado de Vox Rafael Segovia ha afirmado que los datos "no se corresponden con la percepción de los ciudadanos preocupados por la tardanza en ser atendidos", y ha añadido que en la provincia de Huelva "102.102 onubenses aguardan su primera cita con el especialista", que "el problema se ha incrementado en los dos grandes hospitales de la provincia", Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena, que "ha aumentado el tiempo medio de demora" y que en atención primaria la situación "es esperpéntica con un colapso de 14 días". "La situación de la sanidad andaluza no es culpa suya, pero si no la admite será imposible corregirla", ha enfatizado.

La diputada de Por Andalucía Inmaculada Nieto ha apuntado al "amplísimo margen de mejora" que tiene esta situación y ha dicho que "le faltamos al respeto" a las personas que están pasando por la misma y que "tienen derecho a ser atendidas por su sistema público de salud y no obtienen respuesta en el tiempo debido, con diagnósticos tardíos y una evolución peor si no se hubieran acumulado retrasos". Así, ha insistido en que las listas de espera "son muy preocupantes" y suponen "un número injustificable de personas cuyos tiempos de espera exceden lo que dice la ley autonómica" y ha espetado a la consejera que "está obligada a garantizar una atención adecuada desde el SAS y los recursos que están poniendo en manos de la privada se alejan de ese objetivo".

Desde el PP, Beatriz Jurado ha señalado que es una cuestión que "nos preocupa a todos" , para añadir que cuando la consejera expone una cifra "no está hablando de un dato frío, sino de cuantificar a las personas que somos conscientes de que están en esa espera, pero también es la forma de activar a los que están gestionando para poner en marcha las medias que deben ponerse". Además, ha apuntado que el Gobierno andaluz "ha puesto los medios y actuaciones para combatir lo que sin duda es una espera por encima de lo deseable, como ocurre con el conjunto del sistema nacional de salud".