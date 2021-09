El Gobierno andaluz recela del respaldo del PSOE al Presupuesto y se abre a prorrogarlo

El actual Gobierno de la Junta de Andalucía va a acometer la elaboración del último proyecto de ley del Presupuesto de la legislatura con mayor incertidumbre que nunca. La clave está en Vox, cuyo grupo parlamentario se había especializado en aprobar los presupuestos con suspense pero que ahora, con el impulso que le proporcionan unos sondeos demoscópicos favorables, se muestra más reticente, al menos públicamente, a aportar la estabilidad que da a todo Gobierno la disposición en tiempo y en forma de una ley presupuestaria. Sin el apoyo asegurado de Vox, al Gobierno andaluz le queda el recurso de la buena disposición del resto de los partidos. Por ahora, el PSOE se ha ofrecido a sumar y la Junta desconfía y no descarta la prórroga, mientras Vox, a lo suyo, se limita a pedir el adelanto electoral. La política entra en juego.

En ese contexto deben interpretarse las declaraciones de los dirigentes políticos en las última semanas. Ayer, el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, consideró que a los ofrecimientos del PSOE-A para negociar las cuentas son "una puesta en escena". Marín, en un alarde de lenguaje coloquial, afirmó, refiriéndose a la oferta del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que "no va a aprobar ni muerto el presupuesto que le presenten PP y Cs" y que, "como mucho", se planteará una abstención.

"Una cosa es el postureo y otra la hora de la verdad, cuando haya que darle al botón del sí", dijo Marín en unas declaraciones recogidas por Efe, antes de contestar que, si no sumaran los apoyos necesarios, "no es una mala opción antes de someternos a una situación que no se la cree ni los que la están diciendo". El Gobierno andaluz, explicó Marín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, pretende sacar adelante las cuentas de 2022 pero "hay que leer el escenario": "La única alternativa" es la "posible colaboración" de Vox, pero dijo del partido que "está por las elecciones, nada más le interesa".

El portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, insistió en la idea de que el objetivo sigue siendo que haya un Presupuesto e insistió en que el Gobierno andaluz hablará con todos los partidos, incluido el líder del PSOE-A, con quien Moreno se reunirá "en cuestión de días, cuando lo permita la agenda", así como con el resto de portavoces políticos.

En esa línea, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, señalo que la Junta "no pone líneas rojas a nadie" y que "se sentará con todo el mundo a negociar" el presupuesto, al tiempo que pidió al resto de formaciones que tampoco "pongan líneas rojas a nadie" y subrayó que "van a escuchar a todos y si las propuestas son buenas se incorporarán al presupuesto vengan de quien vengan".

Bravo se preció de haber asumido en anteriores leyes presupuestarias las enmiendas de otras formaciones: "Este Gobierno desde que llegó en 2019 hizo algo que en los últimos seis años nunca se hizo, que era aprobar enmiendas de la oposición".

"Hay cinco partido políticos ahora mismo que tienen representación parlamentaria y para nosotros representan la voluntad de los andaluces, que debe ser respetada por el Gobierno andaluz siempre, sin exclusión de nadie", insistió, según recogió Europa Press. Bravo añadió que el 31 de diciembre el presupuesto "debería estar aprobado para evitar un prórroga" e indicó que ahora "todo el mundo comparte que es importante" tenerlo.