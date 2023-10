La Junta de Andalucía pide un plan de reconversión para la corona norte de Doñana

El futuro de Doñana se juega estos días en las reuniones que mantienen representantes de Junta de Andalucía, el Gobierno central y los distintos agentes sociales y económicos de la zona. El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, hace dos semanas, en el acto del deshielo en San Telmo con la vicepresidenta Teresa Ribera, dio el plazo de un mes para que estas conversaciones dieran el fruto que todas las partes quieren: un acuerdo que garantice la viabilidad medioambiental del parque y la actividad económica de la zona. De no ser así, se reactivaría en el Parlamento la ley de regadíos impulsada por PP y Vox.

Moreno señaló que el único "escollo" que queda pendiente para desatascar un acuerdo con el Gobierno de España sobre Doñana es "el problema de los agricultores" y que, si se resuelve, "mañana" podría firmar lo que se pacte.

Durante su intervención en la jornadas Metafuturo, Moreno explicó que para su Ejecutivo siempre ha sido importante la situación que enfrentan los agricultores que se encuentran en la corona norte del parque de Doñana, por lo que habrá acuerdo con el Gobierno central solo cuando se les de una solución.

"(Habrá acuerdo) cuando se resuelva el problema de los agricultores. Ese es el gran escollo que queda pendiente. Si se resuelve el problema de los agricultores, mañana firmamos el acuerdo", afirmó el presidente andaluz, que puso como ejemplo de reconversión laboral la minería del carbón. "Buscamos una transición laboral, como la minería, con el objeto que dejen la explotación".

El presidente recordó que la Junta ha puesto "sentido común y diálogo" en el caso de Doñana. "Me han dicho muchas cosas: Bolsonaro, señorito, terrorista medioambiental... Y cuatro días antes de aprobar la ley me llamó la ministra y sin tener garantías paré la ley". No obstante, mostró su confianza de que "finalmente" ambas partes llegarán a un acuerdo.

Horas antes de esta intervención la ministra señaló también en este foro que ofrecer "oportunidades en el territorio no significa prometer lo que no hay", por lo que pidió que "Moreno anuncie qué es lo que va a aportar la Junta", al tiempo que destacó que "la gente necesita oportunidades en el territorio".

Indicó que "por falta de recursos no va a quedar" porque se han buscado "recursos suficientes", al tiempo que recordó lo aprendido en otros planes de transición justa, como cuando se cerraron explotaciones del carbón, o lo que se trabaja en el Mar Menor, ya que “no se trata de firmar un cheque y ya está, sino de generar actividades alternativas".

"Algo que crezca. No que recibo un cheque, me lo gasto y se acabó". "Algo que pueda pervivir", aseguró la ministra en funciones, en relación a la creación de oportunidades alternativas en el entorno de Doñana. Es un "buen paquete de medidas" en el que se está trabajando con los distintos actores, a los que se ha preguntado la semana pasada en la ronda de diálogos con la propia Junta, y a actores económicos, sociales, científicos y alcaldes a quienes se les ha dado hasta el día 20 de octubre para que hagan llegar sus propuestas.