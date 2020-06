La Junta recomienda no pedir la renta mínima a los ciudadanos que obtengan el ingreso mínimo

La Renta Mínima de Inserción, de carácter autonómico, y el Ingreso Mínimo Vital estatal son compatibles, pero su convivencia será compleja, al menos, en los primeros compases de esta convivencia. Para solucionar los posibles problemas que se generen entre ambas prestaciones, la Junta trabaja para armonizar estas ayudas.

Mientras, la recomendación de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación es conducir a los potenciales beneficiarios hacia la prestación estatal antes de solicitar la autonómica. Es lo que se deduce de una comunicación del departamento que dirige Rocío Ruiz a las entidades locales, que son, en última instancia, las que gestionan los servicios sociales comunitarios, la puerta de entrada de los ciudadanos a las distintas prestaciones.

El documento, fechado el 9 de junio, está firmado por Francisco José Vidal Mazo, director general de Servicios Sociales de la Junta. En él se recooce que la llegada del Ingreso Mínimo Vital, que puede llegar hasta a 700.000 andaluces, requiere de una "reformulación" de la ayuda autonómica que echó a andar en 2018, pero no ha sido tan efectiva como se pensó en un principio. Sí es cierto que en los últimos dos meses se ha realizado el mayor gasto mensual en esta ayuda, en parte gracias al aumento de los recursos de personal necesario para tramitar la Renta Mínima de Inserción para que llegue al mayor número de personas posible.

En cualquier caso, mientras la Junta trabaja en la compatibilización de ambas ayudas, la recomendación que figura en el documento firmado por Vidal Mazo consiste en instar a quien acuda a los servicios sociales comunitarios a solicitar el Ingreso Mínimo Vital a través de la fórmula establecida por la Administración central. El texto reconoce que, por el momento, la prestación estatal es de competencia exclusiva del Gobierno central y lo será hasta 2021, como ha adelantado el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, cuando se pongan en marcha los convenios con las comunidades autónomas.

Mientras tanto, la Junta recomendará a los posibles beneficiarios que acudan al Ingreso Mínimo Vital, ya que la Renta Mínima de Inserción es una "prestación subsidiaria", es decir, se puede acudir a ella cuando ya se han agotado el resto de ayudas, entre las que ahora se encuentra la medida recién aprobada por el Gobierno central. El documento del 9 de junio establecía que las personas o familias quedaban "obligadas" a solicitar el Ingreso Mínimo Vital, por lo que se impedía que se iniciaran trámites encaminados a pedir la ayuda andaluza, tanto en su versión ordinaria como en la fórmula extraordinaria puesta en marcha por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación para atender las necesidades provocadas por la pandemia.

No obstante, la Junta ha tenido que responder a las "dudas" provocadas por la recomendación inicial y ha garantizado que la Renta Mínima de Inserción "no se suspende", pero en los servicios sociales comunitarios habrá que "informar" a los ciudadanos de que la prestación andaluza tiene "carácter subsidiario", es decir, antes de pedir esta ayuda hay que agotar todas las demas.

El documento firmado por el director general de servicios sociales el 9 de junio recuerda que el cobro de la renta mínima andaluza no computa en la valoración para acceder a la prestación estatal, pero no ocurre igual a la inversa. "Las unidades familiares que accedan a éste último, en la mayoría de los casos, no mantendrán el derecho a la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, existiendo riesgo de solapamiento en el percibo de prestaciones y posibles cobros indebidos que deberán ser reintegrados con posterioridad", apunta el documento.

Por ese motivo, la intención de la Junta es priorizar para el acceso a la renta mínima a aquellas personas o unidades familiares a las que se les haya denegado el Ingreso Mínimo Vital o que no puedan solicitarlo. Como ejemplos, el texto del director general de Servicios Sociales alude a personas menores de 23 años sin menores a cargo o que no hayan sido víctimas de violencia de género o de trata de seres humanos.