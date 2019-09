El instrumento financiero no está destinado sólo a proyectos que presenten los ayuntamientos u otras administraciones públicas , sino que está abierto a otras iniciativas. Así, los destinatarios finales podrán ser aquellos que desarrollen una actividad económica y que lleven a cabo proyectos elegibles, con independencia de su carácter público, privado o público-privado.

En un principio, la dotación del Fondo de Desarrollo Sostenible ascendía a 122 millones de euros, si bien el importe definitivo se ha visto incrementado en 128 millones más, hasta completar los 250 millones de euros. Esta cuantía, que duplica la inicialmente prevista , pretende paliar el déficit existente en Andalucía en cuanto a inversiones en actuaciones de desarrollo urbano sostenible, capital riesgo para startups e iniciativas de I+D. Se trata de actividades cuya financiación no se encuentran atendidas por las entidades financieras y que, no obstante, el Gobierno andaluz considera estratégicas para el cambio del modelo productivo. En febrero pasado, Bruselas ya informó de ese incremento de la financiación que la Junta ha logrado ahora reactivar en su totalidad.

Rogelio Velasco: “Estamos desbloqueando iniciativas que llevaban años en un cajón”

El consejero de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad, Rogelio Velasco, no ocultó su satisfacción al valorar que hasta 250 millones de euros estén ya disponibles para desarrollar proyectos en los municipios andaluces, promovidos tanto por iniciativa pública como privada o de colaboración entre ambos. “La reactivación del Fondo de Desarrollo Urbano es un ejemplo más del esfuerzo que está haciendo la Junta de Andalucía por poner todos los recursos financieros posibles al alcance de los mejores proyectos para el cambio de nuestro modelo productivo, enfocado hacia la sostenibilidad, la transformación tecnológica y la I+D“, afirmó Velasco tras confirmarse ayer la aprobación de la programación de esa financiación por parte del Comité de Seguimiento del Programa Operativo Feder de Andalucia 2014-2020. “Queremos aprovechar las oportunidades que Europa nos brinda y sacarles el máximo partido para el bien de los municipios andaluces y sus ciudadanos“, subrayó el consejero antes de enfatizar que desde el Gobierno no van a “a perder ni una de la opciones que tengamos a mano para facilitar financiación a los mejores proyectos empresariales. No sólo estamos desbloqueando iniciativas que llevaban años en el cajón, sino que las estamos ampliando“.