La Junta quiere hacer gratuita la educación Infantil de 0 a 3 años

El Gobierno andaluz asegura que no tiene intención de rechazar los 123 millones de euros que le corresponden dentro de un paquete de fondos del mecanismo europeo de recuperación para crear plazas de Educación Infantil para niños de hasta tres años. El portavoz de la Junta, Elías Bendodo, explicó que su voluntad es utilizar ese dinero para hacer gratuita esta etapa educativa en la comunidad.

El Ejecutivo central, que se encarga del reparto definitivo de estos fondos, había criticado el rechazo de la Junta a utilizarlos a pesar de ser la comunidad a la que más dinero le correspondía. Ayer, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, insistió en esta crítica, que rechazan desde la Junta. Bendodo animó ayer al Ministerio de Educación a flexibilizar la llegada de esos fondos, ya que, explicó, el Gobierno andaluz no necesita el dinero para crear nuevas plazas, sino para hacer gratuitas las que ya existen.

Según defendió Bendodo, hay “20.000 plazas” que se quedan libres en las guarderías. Un informe reciente publicado por Save the Children Andalucía eleva las plazas vacantes hasta las 44.500, pero, al mismo tiempo, señala que hay 3.500 niños en lista de espera, con datos del curso 2019-2020. Esto, según la ONG, es una muestra de un error del sistema: hay zonas donde hay demanda, pero no suficiente oferta, mientras que hay otros donde las guarderías no se llenan porque su localización no es adecuada.

Bendodo matizó esta situación y aludió a la caída de la natalidad como motivo para esta gran cantidad de plazas vacantes. Por ese motivo, la Junta quiere utilizar esos 123 millones de euros para ampliar el sistema de bonificaciones para hacer gratuita esta etapa educativa, muy relevante tanto en términos de conciliación laboral como en el desarrollo temprano de los niños.