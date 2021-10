La Junta reactiva la negociación con una respuesta a las peticiones del PSOE

La negociación del Presupuesto de la Junta para 2022 avanza, aunque todavía casi de modo epistolar. No esta siendo una negociación al uso, con reuniones constantes y privadas entre las partes. El martes 19 de octubre se produjo el tercero de los encuentros entre el PSOE y el Gobierno andaluz, que en las tres ocasiones han estado enmarcados en una ronda con el resto de grupos con presencia en el Parlamento. Desde entonces, los movimientos han sido a trompicones, por medio de ruedas de prensa y pronunciamientos desde la tribuna de la Cámara.

La segunda jornada del debate sobre el estado de la comunidad fue el escenario, en menos de 24 horas, de una ruptura y una posterior reconciliación. En la noche del miércoles el acercamiento inédito entre PSOE y PP para sacar adelante las cuentas del año próximo pareció desvanecerse. Por la mañana casi resucitó cuando Juanma Moreno aseguró que el proyecto de Presupuestos de 2022 recogía ya las propuestas que los socialistas le habían hecho semanas antes. Tras un intercambio de votos a favor para sacar adelante propuestas de resolución mutuas en el Pleno, la portavoz socialista, Ángeles Férriz, aseguró que el debate había servido para que el Gobierno se pronunciase sobre esas iniciativas.

El último paso, según adelantó ayer Efe, consiste en que el Ejecutivo ha hecho llegar al PSOE un documento en el que ponía negro sobre blanco qué parte de las peticiones que Juan Espadas trasladó al presidente en la reunión que mantuvieron en San Telmo el 1 de octubre. Los socialistas tendrán ahora que estudiar la contraoferta de Moreno, aunque ninguna de las partes han hecho público el plazo que se han dado. El presidente fijó la meta el 24 de noviembre, fecha en la que se debatirán las enmiendas a la totalidad al proyecto. El PSOE, por su parte, adelanta el plazo hasta el 18, que es el último día en el que los grupos pueden presentar estos vetos en el registro de la Cámara.

Los distintos portavoces del Gobierno, con el aval de la Consejería de Hacienda, venían defendiendo que el anteproyecto de Presupuestos incluía guiños a todos los grupos en un intento por recabar el máximo de apoyos en el Parlamento apelando a la excepcionalidad del momento económico y la llegada de los fondos europeos de recuperación. No es baladí que la reforma fiscal que la Cámara aprobó hace unas semanas con los votos de PP, Cs y Vox se articulase por medio de una reforma de la ley de tributos cedidos y no estuviera asociada a las cuentas, como ha ocurrido en otras ocasiones. “Si quisiéramos romper, no habríamos hecho eso”, cuenta una fuente del Gobierno que sugiere que se podrían haber incluido medidas que habrían rechazado cualquier posibilidad de acuerdo.

El documento enviado por el Gobierno al PSOE inaugura una nueva etapa en estas extrañas negociaciones, ya que este es el primer paso que el Ejecutivo da sin incluir al resto de grupos. El debate sirvió también para constatar que Vox está más lejos que nunca del Gobierno al que ha apoyado en estos tres primeros años de legislatura. Si los discursos de Manuel Gavira y Rodrigo Alonso no habían dejado claro este divorcio, ayer el diputado Macario Valpuesta reiteró la posición. El parlamentario sevillano considera que el devenir del Pleno es un reflejo de que el Ejecutivo de PP y Cs “no tiene intención de cumplir” los pactos firmados con Vox. En San Telmo no están de acuerdo y creen que el 90% de los 101 puntos pactados con la formación de Santiago Abascal están ya aplicados o en proceso de estarlo, aunque recuerdan que hay algunos que no pueden llevarse a cabo porque no son de su competencia.

Fuentes del Ejecutivo relatan que, durante las negociaciones que han mantenido en las últimas semanas, les han trasladado esto con datos, documentos e incluso publicaciones del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No los han convencido y, hoy, está más cerca la enmienda a la totalidad que el acuerdo. Quienes presentarán, con casi toda seguridad, una propuesta de devolución serán los diputados de Unidas Podemos, lo que garantiza que habrá una votación sobre las cuentas el citado día 24 de noviembre. Entonces habrá más pistas sobre hasta dónde llegará la legislatura.