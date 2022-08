La Junta reclama una veintena de infraestructuras de transporte de Andalucía

En materia ferroviaria son muchas las demandas formuladas por la Administración autonómica. Parte de la necesidad de revisar el mapa ferroviario andaluz y su conexión con el resto de la Península, con el impulso al Corredor Mediterráneo como obra clave para pasajeros y mercancías, tanto en su tramo litoral como en el central, ambos con Algeciras como punto de salida. La conexión ferroviaria Motril-Granada y el tren litoral de la Costa del Sol hasta Algeciras (Fuengirola-Marbella-Estepona y Estepona-Algeciras) son otras propuestas que la Junta plantea abordar con el apoyo de los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea para transporte y movilidad, los llamados Next Generation.

Moreno llevaba a su primera reunión en La Moncloa tras su toma de posesión un conjunto de infraestructuras que la comunidad autónoma considera "fundamentales para la vertebración y la cohesión territorial de Andalucía". La primera de ellas, la SE-40 , la autovía de circunvalación de Sevilla que se ha quedado atascada en el cruce del río Guadalquivir, una conexión que aliviaría la circulación en la capital andaluza al aligerar la actual circunvalación, la SE-30, pero también mejoraría la comunicación entre las provincias de Huelva y Cádiz, las únicas que no están conectadas directamente por carretera. Del mismo modo, se reclama completar la variante oeste de Córdoba .

Más fondos Next Generation para Andalucía

El insuficiente reparto de los fondos de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea para transporte y movilidad, los denominados Next Generation, es una de las críticas que la Junta de Andalucía ha estado reiterando en los últimos meses y no podía quedar fuera del documento de demandas entregado a Pedro Sánchez. La Administración autonómica hace referencia en concreto a los destinados para inversión en transporte e infraestructuras de movilidad, de los que Andalucía solo recibirá "bajo la consideración de un criterio de población unos 180 millones de euros, sobre los 11.200 con los que cuentan estos fondos". Las 17 comunidades autónomas gestionarán solo 1.010 millones de euros, denuncia Andalucía, que considera que el Gobierno de España "debería haber realizado una distribución justa y equitativa en función de la representatividad y de las necesidades de las comunidades autónomas dentro del Estado".

El Gobierno andaluz recuerda que a finales de 2020 remitió al Gobierno de España 151 proyectos valorados en más de 35.000 millones para su inclusión en los Next Generation, de los que más de 4.000 millones eran para proyectos de transporte metropolitano y movilidad de competencia autonómica, "cuatro veces más de lo que el Estado va a repartir entre las 17 comunidades autónomas".

También muestra la Junta su preocupación por "la falta de concreción de a qué proyectos irán los 2.988 millones de euros que el Estado destinará a los corredores ferroviarios, dentro de la comunidad

andaluza, que además se encuentran en una fase muy atrasada, motivo de preocupación en la UE".

"También le corresponde al Gobierno de España tomar importantes decisiones y esperamos indicaciones del Ministerio para poder contar con financiación de los préstamos Next Generation", añade el escrito entregado. A España le corresponderían casi 85.000 millones de euros "y el Gobierno de España no ha solicitado ni un solo euro. Entendemos que es una oportunidad muy importante que España no debe dejar

pasar y podría emplearse para resolver definitivamente el importante déficit en infraestructuras tan necesarias en Andalucía".