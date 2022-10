La Junta se opone a la propuesta de Por Andalucía para garantizar la presencia de todos los grupos la RTVA y el Audiovisual

El Consejo de Gobierno andaluz ha acordado manifestar su "criterio contrario" respecto a la toma en consideración de la proposición de ley presentada este mes por el grupo Por Andalucía con el fin de garantizar la representación de todos los grupos parlamentarios en el consejo de administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) y en el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

Este acuerdo del Consejo de Gobierno se adoptó en la reunión que mantuvo el pasado martes, 25 de octubre y se trasladará al Parlamento andaluz en el marco de la tramitación de esta iniciativa para la modificación de la Ley 18/2007, de 17 de diciembre, de la Radio y Televisión de titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA) y de la Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Por Andalucía registró esta proposición de ley tras quedar fuera de los acuerdos que el Grupo Popular alcanzó el pasado mes de septiembre con el PSOE-A y Vox para la renovación del consejo de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía, en virtud de los cuales el PP-A ha seleccionado a cinco de los nueve miembros que conforman cada uno de dichos dos órganos de extracción parlamentaria, mientras que el Grupo Socialista ha propuesto a tres y Vox a uno en cada caso.

La proposición de ley de Por Andalucía plantea que, "al inicio de la legislatura", el Pleno del Parlamento fije "el número de componentes del Consejo de Administración" de la RTVA que, "primando el criterio de racionalización de su coste en remuneraciones de altos cargos, garantice los principios de proporcionalidad y pluralismo político expresado en que todos los grupos parlamentarios constituidos del Parlamento de Andalucía tengan derecho, como mínimo, a que uno de los miembros elegidos proceda de su propuesta".

De igual modo, la iniciativa de Por Andalucía plantea que la composición del Consejo Audiovisual de Andalucía siga "los criterios establecidos" para el consejo de la RTVA.

Por Andalucía acompañó el texto de su proposición de ley de un escrito en el que defiende que dicha iniciativa "no supone modificación alguna en los créditos presupuestarios ni una disminución de ingresos, debido a que no entra a modificar el número de personas que componen el órgano que regula, sino que establece, únicamente, un criterio de selección", según explica el acuerdo del Consejo de Gobierno, que, no obstante, sostiene que "en el texto de la proposición de Ley queda claro que el Parlamento de Andalucía podrá modificar dicho número al inicio de cada legislatura, por lo que la iniciativa podría suponer modificación de dichos créditos presupuestarios".

Además, el Consejo de Gobierno defiende que "este número variable de personas que integran dichos órganos resulta contrario a la seguridad jurídica y al propio funcionamiento de los mismos, especialmente en lo relativo al Consejo Audiovisual de Andalucía, órgano estatutario recogido en el artículo 131 de nuestro vigente Estatuto de Autonomía que debe dotarse de una mayor estabilidad".

El Ejecutivo andaluz recuerda en su acuerdo que "la actualización del número de personas que integran tanto el Consejo de Administración de la RTVA como el Consejo Audiovisual de Andalucía es relativamente reciente", mediante la Ley 2/2019, de 26 de junio, que "fijó dicho número en nueve, cuando anteriormente estaban establecidos en 15 y once, respectivamente".

El Gobierno andaluz argumenta en su acuerdo que los criterios de elección de los miembros de estos dos órganos -para los que se requiere una mayoría parlamentaria cualificada de tres quintos, así como que se respeten los criterios de "paridad de género, reconocida cualificación y experiencia o prestigio profesional reconocido"- "ya suponen suficiente garantía de proporcionalidad y pluralismo político, reflejando adecuadamente la composición del Parlamento, reflejo de la voluntad de la ciudadanía andaluza".

Consenso político

El Ejecutivo andaluz recuerda en su acuerdo que la renovación de la composición del consejo de administración de la RTVA y del Consejo Audiovisual de Andalucía se ha materializado este mismo mes de octubre "fruto de un consenso político ratificado por el Pleno del Parlamento", de forma que "algunos de sus integrantes han sido elegidos por 101 votos a favor, mientras que otros han sido elegidos por 72 votos a favor, bastante por encima de los 66 votos mínimos requeridos".

"Esta elección se produjo el pasado 13 de octubre, por lo que su mandato acaba de iniciarse, sin que resulte oportuno, ni existan razones de peso para actualizar la composición de dichos órganos hasta la finalización de dicho mandato", sostiene el acuerdo del Consejo de Gobierno.

Asimismo, el Ejecutivo andaluz subraya que, en las pasadas elecciones autonómicas del 19 de junio, solo PP, PSOE-A y Vox obtuvieron "escaños en las ocho provincias andaluzas, representando, por tanto, a todo el territorio de Andalucía", y, "sin incrementar el crédito presupuestario que requiere la constitución de dichos órganos, premisa de la que parte la proposición de ley, no existe una representación más proporcional y respetuosa con el resultado electoral, reflejo de la voluntad de la ciudadanía andaluza".

Si, "como se propone, tanto el grupo parlamentario Por Andalucía como el Grupo Mixto-Adelante Andalucía pudieran proponer una persona como integrante en cada uno de dichos órganos, estarían obteniendo una representación equivalente al 11,1% de los escaños, muy lejos de la realmente obtenida en las elecciones celebradas", sostiene el acuerdo del Consejo de Gobierno.

En esa línea, el Ejecutivo argumenta que, "si una representación de dos escaños, como la obtenida por Adelante Andalucía, pudiera acceder a proponer a una persona en dichos órganos, una representación de 58 escaños -como la lograda por el PP-A- debería poder proponer 29 personas, para mantener la proporcionalidad y representatividad, lo que no resulta en absoluto razonable", como "tampoco lo es que una representación de cinco escaños pueda proponer a otra persona, puesto que, en tal caso, una representación de 58 escaños podría proponer, proporcionalmente, un mínimo de once", añade.

"No se entiende, por tanto, que sea posible una composición más plural que la actual sin que ello signifique un importante aumento en el número de personas que integran dichos órganos, al tener que mantener la proporcionalidad que respete el resultado electoral", señala el Consejo de Gobierno, que agrega que "ese incremento introduciría un sustancial aumento del crédito presupuestario, dado que tampoco resulta razonable plantear que dicho incremento pudiera ser asumido reduciendo las retribuciones fijadas en la correspondiente Ley del Presupuesto de nuestra Comunidad Autónoma".

De esta manera, el Gobierno del PP-A considera "evidente" que la aprobación de dicha proposición de ley "implicaría un importante incremento en los créditos presupuestarios asignados a dichos órganos, al respetar el resultado electoral y mantener la proporcionalidad del mismo".

Por todo lo cual, y tras subrayar que la RTVA "cuenta con una comisión de control parlamentario que vela por el servicio público que presta, incluyendo las condiciones de pluralismo político del mismo, cuestión que también corresponde supervisar al Consejo Audiovisual de Andalucía", el Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de esta iniciativa de Por Andalucía.