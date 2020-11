La Junta "garantizará" la libre elección de centro educativo en Andalucía

El PP pretende frenar la Lomloe o ley Celaá en las comunidades autónomas donde gobierna -además de Andalucía, en Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia- para blindar la escuela concertada. Aunque se encuentra aún en trámite en las Cortes, la reforma educativa es prácticamente un hecho y su articulado, sostienen en las filas populares, supone un ataque a la libertad de elección de las familias.

Es la citada libertad de opción de los padres, así como la falta de consenso con la que está tramitándose en el Parlamento nacional la Ley Orgánica de modificación de la Ley de Educación (Lomloe), el argumento con que los dirigentes de la Junta de Andalucía están argumentando su oposición a la nueva legislación de la enseñanza. Si bien no es de esperar la desobediencia, los gobiernos autonómicos del PP consideran que el personal y las subvenciones directas a la concertada dependen de las comunidades autónomas, por lo que las administraciones educativas populares tratarán de "bloquear aquellas cosas que ataquen a la libertad de elección de centro" frente a una reforma que consideran una "imposición soberanista".

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo este viernes que su Gobierno garantizará "la libertad de elección de los padres" sobre la educación de sus hijos frente a una "pésima" Lomloe, que el jueves pasó el primer trámite en el Congreso de los Diputados.

En una declaraciones hechas a los periodistas en Málaga, Moreno señaló que el PP siempre va a defender un proyecto de educación en libertad, como lleva en su programa electoral, porque los padres tienen que tener libertad a la hora elegir la opción educativa de sus hijos, recogió Europa Press en una nota.

A juicio de Moreno, la Lomloe o ley Celaá no se ha abordado con un ánimo de consenso, "sino todo lo contrario", siendo además, añadió, "la ley educativa que más fricción y ruptura ha generado en este país en 40 años". Para el presidente andaluz, se trata de una "ley pésima" y las "cosas que nacen sin consenso tendrán una limitación temporal". "Vamos a garantizar la libertad de elección de los padres en Andalucía, que es un principio fundamental avalado por la Constitución", sentenció el jefe del Ejecutivo andaluz.

En la misma línea se expresó el consejero de Educación y Deporte de la Junta, Javier Imbroda, quien lamentó "mucho" que se esté desarrollando en este momento la Lomloe, "porque es fruto de la polarización y no del diálogo ni del consenso" y agregó que no será la última legislación en este sentido, "porque es una ley que nace fracasada porque nace sin acuerdo", dijo parafraseando lo declarado minutos antes por Moreno.

Tras reunirse con los ocho directores y los coordinadores de la red pública de Bachillerato Internacional en la localidad malagueña de Vélez-Málaga, Imbroda dijo que "lo que una ley de educación necesita es que se pueda gestar desde la serenidad, no desde la crispación", declaraciones que citó Europa Press.

"Estamos hablando de algo sagrado, que es la educación de nuestros hijos, que son el presente y el futuro de nuestra sociedad y eso no se puede gestionar o debatir en ese ambiente tan crispado, tan polarizado como ayer en el Congreso de los Diputados", manifestó el titular de Educación a los periodistas.

"Las leyes de educación no tienen que ser de legislaturas sino de generaciones y esta ley no la tiene, vuelve a caer en los mismos errores que otras anteriores", dijo Imbroda, quien recordó que "es la enésima" legislación del sistema democrático español en este sentido, reiterando en la idea de que "no va a ser la última, porque ya es una ley que nace fracasada, fundamentalmente porque nace sin acuerdo".

El consejero añadió que se ha dado el primer paso para esta ley, aunque indicó que "todavía se está a tiempo, ya que puede haber alguna posibilidad de modificación; tiene que pasar por el Senado y tiene que volver otra vez al Congreso de los Diputados". "Confiemos que de alguna manera, ojalá, pudiera haber en este tramo lo que no ha habido antes, que es diálogo y tratar de acercar posiciones", dijo.

Para Imbroda, "una ley que se gesta en las salas legislativas está condenada al fracaso siempre, tienen que gestarse en las comunidades educativas, en los colegios, en los docentes, la familia, y desde ahí emanar hasta las salas legislativas, no al revés", apostilló.