La Junta "estudiará" eliminar el mínimo de peonadas para el subsidio agrario por la sequía

La Junta va a "estudiar" su apoyo a la petición que el PP de Jaén ha defendido de solicitar al Gobierno la eliminación del mínimo de peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario "debido al fuerte impacto de la sequía" en el campo, y especialmente en la próxima campaña de aceituna. Así lo ha trasladado el portavoz del Gobierno, Ramón Fernández-Pacheco al referirse al planteamiento del PP de Jaén.

Al respecto, el consejero portavoz ha defendido que "todo el mundo es consciente de que la Junta de Andalucía está ayudando sobremanera a paliar las consecuencias que la sequía tiene", y "todas las semanas" pone "medidas encima de la mesa" del Consejo de Gobierno. "El tema de las peonadas lo vamos a estudiar y está sobre la mesa de la Consejería de Agricultura como una posible medida", ha dicho el portavoz de la Junta antes de apostillar que "la realidad es la que es", y pasa por que "los costes de producción se han disparado hasta el 150%, la escasez hídrica supone un reto también, y desde luego la labor de un gobierno responsable es estar al lado de quien más lo necesita".

Ramón Fernández-Pacheco ha remarcado además que Andalucía es "la comunidad autónoma líder en cuanto a exportación de aceite de oliva en el mundo", y el cultivo del olivar "supone además el medio de vida de tantísimas familias", de forma que la "sensibilidad" al respecto "debe ser extrema, y lo estudiaremos, claro que sí", ha finalizado en referencia a dicha propuesta de solicitar la eliminación del mínimo de peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario.

A propósito del problema de la sequía, el consejero portavoz ha reprochado al presidente del Gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, que pida a la Junta que asuma sus competencias en materia hidráulica, cuando él "lleva cinco años sin hacer absolutamente nada en el marco de sus competencias".

Tras indicar que Sánchez "jamás se ha preocupado" por Andalucía, salvo cuando vienen elecciones, Fernández-Pacheco ha querido dejar claro que la Junta "no esquiva sus competencias, sino que las asume" y ejecuta obras e infraestructuras que son competencias del Gobierno central. Ha indicado que parece que Sánchez, que no ha hecho "nada" en los últimos años, pretende ahora "salvar a Andalucía ejecutando lo que no ha hecho": "Bienvenida sean las obras, si es que llegan, pero de lecciones ninguna", ha zanjado el consejero.