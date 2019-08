La Junta no se sumará a la denuncia de la Generalitat contra el Gobierno por la financiación

Ni Andalucía ni ningún otro gobierno autonómico seguirá la llamada de la Generalitat de Cataluña para denunciar ante los tribunales los problemas de financiación que están padeciendo por la falta de Presupuestos Generales del Estado de 2019 y de un Ejecutivo nacional en plenas funciones. No obstante, desde la Consejería de Hacienda se critica que se está creando incertidumbre. Uno de sus portavoces ha explicado a este medio: "Lo que requiere cualquier Administración pública es tener seguridad y estabilidad, saber cuáles son sus recursos, y a día de hoy no sabemos solamente qué va a pasar con las entregas a cuenta sino con el mes 13 del IVA, que suponen casi 400 millones de euros. Necesitamos saber cuáles son nuestros pagos. Esto no entiende de política, sino de necesidades".

El problema de las comunidades, y no de todas, está relacionada con las llamadas entregas a cuentas, que es un pago que el Gobierno central hace cada mes a las autonomías. Esta cantidad se calcula a partir del techo de gasto que aprueba el Congreso; en el caso de 2019, se aprobó en julio de 2018. Ese techo estaba ligado a unas subidas de impuestos y actualizaciones del IVA que se contemplaban en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019, que finalmente no se aprobó, por lo que desde enero se están pagando entregas a cuentas sin la actualización prevista.

Las comunidades que tienen ese problema son aquellas que aprobaron sus presupuestos autonómicos de 2019 en el ejercicio pasado, no es el caso del andaluz ni tampoco el de Cataluña. Sí de Galicia. De hecho, la Generalitat no tiene presupuestos de este año. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, consultó a la Abogacía del Estado para estudiar como se podían actualizar a pesar de que no hubiese cuentas generales, y la respuesta fue que el Gobierno, por estar en funciones, no puede aprobar un decreto ley para corregir el desfase.

El portavoz del PP en el Parlamento, José Antonio Nieto, pidió este jueves al Gobierno central que "aporte los recursos que no está aportando a Andalucía" y ha exigido que aborde tanto la financiación autonómica como las liquidaciones pendientes o el IVA que corresponde a la región. "No vamos a hacer como el independentismo catalán y llevar a los tribunales al Gobierno de España, pero sí vamos a exigir, con lealtad pero con firmeza, que aborde la financiación autonómica que está perjudicando gravemente a Andalucía y haciendo que tengamos menos recursos de los que deberíamos tener", ha dicho Nieto en rueda de prensa.

El portavoz popular ha reclamado también "saber qué IVA corresponde a la comunidad, o que realicen las liquidaciones que están pendientes", de cara a poder elaborar los presupuestos de la Junta para 2020, para los que "ya se ha dialogado y alcanzado un acuerdo que garantice su aprobación parlamentaria", ha recordado. Sin embargo, ha dicho Nieto, las cuentas "requieren de algo fundamental: un Gobierno en España con estabilidad que ejerza la lealtad institucional y que permita algo tan elemental para una comunidad como es elaborar la envolvente financiera de esos presupuestos".

"Es algo que a día de hoy no se puede hacer porque el Gobierno de España ha eludido su responsabilidad e incumplido su obligación de aportar los datos que se requieren para llevar a cabo esa envolvente financiera", ha lamentado

El Gobierno central siempre ajusta las entregas a cuentas en las liquidaciones que se cierran dos años después. Por tanto, no es un dinero que se pierde. De hecho, cuando la Junta de Andalucía ha recurrido a los tribunales es cuando se conocen las liquidaciones.

La Consejería de Hacienda subrayó que Andalucía cumplirá con los objetivos presupuestarios, tanto en 2019 como en 2020. Para 2019 el objetivo de déficit es el 0,1%.

A pesar de todas las dificultades e incertidumbres, el Gobierno andaluz trabaja ya en la elaboración de los Presupuestos para 2020, tal y como se comprometió en presidente Juanma Moreno. No obstante, la situación de inestabilidad de no tener Gobierno ni PGE dificulta la previsión de ingresos.