La Junta comienza a contar a los asintomáticos que Sanidad no computa

La Junta de Andalucía contabiliza desde este lunes como casos de coronavirus a aquellas personas sin síntomas hayan dado positivo en los análisis de los test rápidos. El Ministerio de Sanidad no computa, hasta el momento, a estos infectados debido a que el test rápido no distingue entre si una infección está en activo o ha pasado ya. Después de que Junta y Sanidad mostrasen de modo público este criterio diferente, el Gobierno ha optado por dar la cifra que le envía la Junta, pero con un añadido en el que explica el número de positivos andaluces que no son sintomáticos.

Andalucía es, de momento, la única comunidad que ha introducido este cambio, aunque el Ministerio de Sanidad está estudiando cómo incluir a estos asintomáticos.

Faltan los IgM e IgG

La explicación de esta diferencia reside en la falta de precisión de los test rápidos. Mientras que la PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) es una prueba segura porque multiplica una parte del virus hasta hacerlo detectable, los test rápidos reaccionan ante el anticuerpo que se crea como reacción a la infección. Pero los test rápidos que ha repartido el Gobierno -100.000 en Andalucía- no son del todo preciso. Los virólogos utilizan dos parámetros, IgM e IgG, para conocer si hay anticuerpos pero la infección ya pasó, es decir, que la persona está inmunizada pero no enferma. Los test que ya ha realizado la Junta de esta partida, que son más de 40.000, no aportan esa información, con lo cual una persona sin síntomas y con positivo o está enferma y activa o ha pasado ya la infección y con contagia.

Hay un conjunto de señales perfectamente recogidas en la literatura, de modo que un IgM negativo con un IgG positivo es una infección, probablemente, superada. El protocolo de Sanidad dicta que cada uno de estos casos debe ser completado con una PCR para confirmar. Es por esta razón por la que el Ministerio no cuenta como positivos a personas a las que dan activos en los test rápidos, pero carecen de síntomas. Además, Sanidad lleva un registro de cada positivo por fecha de aparición de los síntomas, para tener una buena visión de la evolución de la pandemia.

Por estos motivos, el Ministerio de Sanidad sólo indica el uso de test rápidos en los cribados.

La Consejería de Salud conoce esta deficiencia de los test rápidos, por lo que los usa únicamente en las residencias. Si alguno da positivo, activa el protocolo en el centro, a la espera de las PCR. Con los profesionales sanitarios sólo utiliza PCR. Para la Consejería de Salud, un positivo sin síntomas es un positivo, y así lo comunica al Ministerio. Los datos de este miércoles, por ejemplo, muestran que en la comunidad hay 289 nuevos casos, de los cuales 169 son asintomáticos.

El repunte de casos en Andalucía se debe a esta proliferación de test rápidos, más de 40.000 en unos pocos días. En muchas comunidades también se está notando este incremento por el empleo de más test, aunque estas otras no cuentan a los que no tienen síntomas.