La Junta coloca al marido de una dirigente de Ciudadanos al frente de Inturjoven

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha incumplido el código ético de la formación naranja al colocar al marido de una dirigente del partido de Albert Rivera como gerente de Inturjoven, la entidad que gestiona los albergues públicos que la Administración regional tiene repartidos por toda la geografía andaluza. Como ha desvelado El Confidencial, Antonio Díaz de la Rosa es "desde hace meses" quien dirige esta sociedad mercantil, es decir, una de las entidades de la denostada administración paralela que tanto populares como naranjas y sus socios parlamentarios de Vox aspiran a reducir en los próximos ejercicios.

Díaz de la Rosa es la pareja de Mar Hormigos, secretaria de Organización de Ciudadanos en Sevilla, parlamentaria regional y senadora por designación autonómica, y su nombre figura en el listado de altos cargos que está disponible en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía. Como jefe de dicha entidad adscrita a la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, recibe unas retribuciones anuales de 61.300,63 euros.

El nombramiento de Díaz de la Rosa no sería un problema de no ser por el propio código ético de Ciudadanos, partido que controla dicha consejería. En el programa con el que se presentaron a las elecciones autonómicas del pasado 2 de diciembre, los naranjas defienden reducir "al mínimo el número de altos cargos políticos designados a dedo". De hecho se ha fomentado la convocatoria de concursos públicos para la selección de determinados puestos, no sin polémicas. En uno de estos cargos, según se desveló hace unos meses, el PP situó también a la pareja de la secretaria general de la formación en Andalucía, Dolores López.