La Junta calcula el perjuicio del Brexit entre 500 y 1.200 millones de euros

Toda la Unión Europea sufriría los efectos de un Brexit abrupto, pero como ha recordado este jueves el titular de Exteriores, José Borrell, "España no es Austria", España tiene una frontera con el Reino Unido que se llama Gibraltar. Las administraciones central y autonómica están revisando los planes de contingencia ante una salida a las bravas que podría producirse el 31 de octubre. El consejero de Economía del Gobierno andaluz, Rogelio Velasco, ha calculado que el perjuicio para la comunidad puede estar entre los 500 millones de euros, en un escenario optimista, y los 1.200 millones de euros, para la más pesimista, aunque el cálculo no tiene en cuenta la respuesta que den las propias empresas.

Andalucía es una de los grandes receptoras del turismo británico y el Reino Unido es su tercer mercado exterior. Además, por la frontera de Gibraltar con La Línea pasan unos 15.000 trabajadores diarios, de los cuales 10.000 son españoles, unos 3.000 son comunitarios y el resto, de países exteriores a la Unión. Si el premier británico, Boris Johnson, consiguiese zafarse de su Parlamento, lo que al día de hoy ya es más complicado, Gibraltar pasaría a ser país exterior y la frontera cambiaría de estatus. En teoría, y si no hay otro tipo de acuerdo, la Policía tendría que revisar los pasaportes de esa legión de trabajadores, lo que provocaría el bloqueo diario. Así lo lleva advirtiendo desde hace meses el alcalde linense, Juan Franco, que no sólo teme el tapón en la frontera, sino la salida de empresas desde Gibraltar hacia otros países, como Malta, y la depreciación de la libra.

Habrá frontera

El ministro de Exteriores, José Borrell, ha asegurado que el plan de contingencia que tiene el Gobierno sigue siendo válido, aunque admite su "especial preocupación" por lo que pueda suceder en esa frontera. El objetivo es no entorpecer el paso de trabajadores, pero la frontera, en sí, cambiará. "Tenemos el máximo interés en que el Brexit no implique complicaciones en la vida de los ciudadanos, pero el estatus jurídico, nos guste o no, va a cambiar. Y esa frontera se va a regir unas normas diferentes", ha asegurado este jueves Borrell, que no acudió a la reunión interminsterial del Brexit porque el nuevo embajador del Reino Unido presentaba ante el rey sus credenciales.

El Gobierno central ha revisado en plan en una reunión de varios ministerios que se celebró este jueves en Madrid. La valoración, expresada por la ministra de Economía, Nadia Calviño, es que el plan de contingencia es válido, aunque hay que prepararse "para lo peor". El Gobierno llamará ahora a una reunión a todas las comunidades autónomas para coordinarse ante la posible salida.

Como ha explicado el consejero andaluz Rogelio Velasco en el Parlamento la situación, no obstante, es cambiante. Al día de hoy, el Parlamento británico tiene amarrado a Boris Johnson con una ley que impide salir al Reino Unido de la Unión Europea si no hay un acuerdo el 31 de octubre. Si no lo alcanzase, está obligado a solicitar una prórroga que Bruselas, probablemente, admitiría.

Sin embargo, el premier británico intentará la semana próxima conseguir el permiso de la Cámara para convocar elecciones anticipadas. El líder laborista, Jeremy Corbyn, ya ha impedido este adelanto, pero puede apoyarlo si obtiene una garantía de que Johnson, en caso de ganarlas, no sacará al Reino Unido antes del 31 de octubre.

Medidas de la Junta

El plan de actuaciones que ultima la Junta incluirá un total de 50 medidas y dedicará una "especial sensibilidad" a la comarca del Campo de Gibraltar por su vinculación con la colonia de Gibraltar y para responder a sus "especiales necesidades". Rogelio Velasco ha defendido que el Gobierno andaluz que preside Juanma Moreno se ha anticipado al Brexit, pese a que "no estamos ante un escenario definitivo" aún, ya que "el proceso sigue rodeado de gran incertidumbre", e incluso podría producirse "un segundo referéndum" en el Reino Unido sobre dicha salida.

El pasado mes de marzo, el Consejo de Gobierno andaluz aprobó la formulación de un Programa Andaluz de Medidas de Preparación ante la previsible salida del Reino Unido de la UE cuya elaboración se ha encomendado a un comité de análisis que ya tiene "prácticamente finalizado un borrador que deberá elevar al Ejecutivo andaluz en las próximas semanas", según ha relatado Velasco. Dicho comité está presidido por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, está integrado por todas las consejerías de la Junta, con la de Economía en la vicepresidencia del mismo.

El consejero ha garantizado que las medidas que elabora ese comité "estarán preparadas de manera definitiva" y contemplarán la posibilidad de un Brexit sin acuerdo. Ha especificado que el plan incluirá "ocho medidas de apoyo, seis de promoción, once de información, otras once de seguimiento, nueve de requerimiento a otras administraciones y cinco de carácter específico".

El documento con dichas medidas "tendrá que acudir al Consejo de Gobierno" del próximo martes, que es cuando se hará "público", quien también ha informado que la Secretaría de Acción Exterior de la Junta "elevará periódicamente un informe de seguimiento y evaluación de las medidas al comité de análisis", que "se encargará de ir adaptando, si es necesario, cualquier situación para que el Consejo de Gobierno reaccione con rapidez".

El consejero ha insistido en defender que "no ha habido retrasos" en la elaboración de este plan, "sino previsión y capacidad de adaptación", y desde la Administración andaluza han ido "acompasando los tiempos" de realización de este paquete de medidas "a la realidad política que nos hemos encontrado".