La Junta asegura que el 91% de los 20.000 sanitarios de refuerzo Covid en Andalucía siguen contratados

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado este martes que "el 91%" de los 20.000 sanitarios de refuerzo Covid sigue contratado a fecha de enero de 2022 después de que 8.000 de ellos fueran despedidos el 31 de octubre pasado. El jefe del Ejecutivo ha salido así al paso de las críticas de la oposición y los sindicatos, que llevan semanas atizando al Gobierno autonómico por la salida de estos trabajadores del SAS en un contexto de aumento de los contagios de Covid-19 y de saturación de la Atención Primaria. "Hay que tener más respeto, que no se hable de recorte", ha espetado el mandatario popular, que ha tachado de "incorrectas o directamente falsas" las afirmaciones que apuntan a reducción de plantillas en la Consejería de Salud.

Las cuentas del Gobierno andaluz son sencillas. El 91% del total de la plantilla de refuerzo sigue trabajando en el SAS "con nombre y apellido", es decir, son los mismos que entraron para atajar la pandemia. En ese grupo está el 75% de los 8.000 despedidos el 31 de diciembre con el argumento de la falta de fondos estatales, pero también de un cambio en la pandemia, que ya no hacía necesario contratar a determinados profesionales como los analistas clínicos encargados de las pruebas de Covid. En números absolutos, insisten desde el Gobierno, la cifra es mayor. Hay "11.500 profesionales más" que el 31 de octubre, es decir, antes de los 8.000 despidos.

Para explicar por qué un 9% de esos sanitarios a mediados de 2021 no están en el SAS, Moreno ha reconocido que se han ido a la sanidad privada o incluso a otras comunidades. Esta diáspora se conoció poco después de los despidos de octubre, cuando muchos de estos profesionales acabaron en regiones como Cataluña donde, aseguran, les ofrecían mejores contratos. Pese a esa marcha de trabajadores, el SAS tiene hoy la mayor plantilla de su historia, según ha desvelado Moreno, que ha cifrado en 125.218 el número de trabajadores que hay en el Servicio Andaluz de Salud, "30.000 más que los que había en enero de 2019", cuando PP y Ciudadanos llegaron a la Junta tras casi cuatro décadas de mandatos socialistas.

¿Cómo se conjuga esta cifra histórica con la sensación de colapso que vive la sanidad -sobre todo en atención primaria- y las críticas de la oposición y sindicatos? La respuesta hay que buscarla precisamente en la reacción de las organizaciones sindicales al anuncio de Moreno. La federación de Sanidad de CCOO Andalucía, ha tachado de "falta de rigurosidad" las declaraciones del presidente, y su secretario general, José Pelayo, ha dicho "no creerse" las cifras. "¿Dónde están esos trabajadores, porque no los vemos", insiste el dirigente sindical, que asegura que Moreno ofrece datos que "después no demuestra".

En el sindicato de enfermería Satse también son escépticos con el anuncio y descartan que se haya producido "una renovación masiva" de los sanitarios despedidos en octubre. En Satse recuerdan que en Navidad se agotaron las bolsas de profesionales y se produjeron contrataciones de 15 días o un mes de duración que podrían explicar los datos ofrecidos por Juanma Moreno después del Consejo de Gobierno celebrado este martes en Almería. Desde el sindicato señalan que es necesario cubrir los puestos estructurales con contratos de mayor duración para "evitar la elevada rotación de profesionales" que se produce, lo que repercute en la carga de trabajo del personal fijo y favorece "la fuga de enfermeros con experiencia a otras comunidades "con mejores condiciones de trabajo".