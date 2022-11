La Junta reconoce a 33 altos cargos del anterior Gobierno de PP-Cs cesantías de más de 4.500 euros mensuales

La Junta de Andalucía ha estado abonando durante el pasado tercer trimestre de este año 2022 cesantías a 33 altos cargos del anterior Ejecutivo que conformaban en coalición PP y Ciudadanos (Cs), por importes mensuales que superan los 4.500 euros en todos los casos, y también los 5.000 en la mayoría de ellos, sin llegar a los 6.000.

La composición del Gobierno andaluz se renovó el pasado mes de julio tras la celebración de las elecciones autonómicas del 19 de junio, que se saldaron con una victoria del PP-A con mayoría absoluta y la desaparición de la representación de Cs en el Parlamento andaluz, donde el partido naranja perdió los 21 escaños con los que contó en la undécima legislatura.

De esta manera, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, dio a conocer el 25 de julio los nombres que iban a componer su primer Gobierno de la duodécima legislatura andaluza, un total de 13 consejeros que tomaron posesión de sus cargos un día después, el 26 de julio.

El listado de personas ex altos cargos que percibían asignación económica por razón de cese a 30 de septiembre de 2022, publicado por la Junta en su portal de transparencia, suma un total de 30 nombres, a los que habría que añadir otros tres más que iniciaron y concluyeron el cobro de la percepción durante el tercer trimestre de este año.

Tres exconsejeros de Cs

Entre los referidos 30 altos cargos del anterior Gobierno de PP y Cs a los que la Junta reconoció derecho a cesantía en el tercer trimestre de 2022 figuraba el exvicepresidente Juan Marín, quien, no obstante, se ha reincorporado desde el pasado mes de octubre a la Administración autonómica tras ser nombrado presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Andalucía, alto cargo del que tomó posesión el pasado 2 de noviembre. El también exconsejero de Turismo, con datos actualizados a fecha del pasado 30 de septiembre -antes de su nombramiento como presidente del CES andaluz- tenía reconocida una cesantía de 4.543,35 euros mensuales para un periodo de dos años a contar desde el 26 de julio de este año 2022.

Igualmente, entre los 30 ex altos cargos con cesantías reconocidas en el tercer trimestre de este año figura el exconsejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco -que formó parte del Gobierno andaluz a propuesta de Ciudadanos-, que tiene derecho a percibir desde el 26 de julio una cesantía mensual de 5.174,25 euros por un periodo de dos años.

Quien fuera también consejera de la cuota de Cs en el Gobierno andaluz, Rocío Ruiz, tenía reconocida en el pasado trimestre una cesantía de 5.042,19 euros mensuales por un periodo de dos años a contar también desde el 26 de julio. Con posterioridad a esa fecha, el pasado 13 de octubre, la exconsejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación fue elegida por el Pleno del Parlamento, a propuesta del PP-A, consejera del Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA).

El listado de 30 ex altos cargos que cobraban cesantías al finalizar el tercer trimestre del año incluye cuatro exviceconsejeros -María del Carmen Cardosa, María del Carmen Castillo, Miguel Ángel García y Lorena García-, doce ex directores generales, ocho ex secretarios generales de consejerías, dos ex secretarios generales técnicos, además de quien fuera directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Laura Fernández.

Atendiendo a la cuantía de los importes mensuales reconocidos destacan como los más elevados los asignados a la ex secretaria general de Universidades, Industria y Tecnología, Rosa María Ríos -5.859,68 euros mensuales por un periodo de tres meses a contar desde el pasado 12 de agosto-, y a la exviceconsejera de Educación María del Carmen Castillo, con una cesantía reconocida de 5.807,11 euros mensuales por un periodo de dos meses y 15 días a percibir desde el pasado 3 de agosto.

Por encima de los 5.000 euros mensuales se sitúan también las cesantías reconocidas a otros 17 de dichos ex 30 altos cargos, mientras que los importes de las demás ocho cesantías reconocidas superan los 4.000 euros mensuales sin llegar a los 5.000. Todas ellas se fijan en 4.862,67 euros al mes.

Finalmente, los tres ex altos cargos de la anterior administración andaluza que iniciaron y concluyeron el cobro de sus cesantías durante el tercer trimestre de 2022 son el ex secretario general de Interior y Espectáculos Públicos Miguel Briones -con un importe mensual reconocido de 5.912,26 euros para un periodo de un mes y cinco días desde el 7 de septiembre-, el ex director general de Planificación y Recursos Hídricos Fernando Delgado -a quien se le reconoció una cesantía de 5.335,85 euros para un periodo de tres meses a contar desde el 22 de septiembre-, y el ex director general de Patrimonio Histórico y Documental Miguel Ángel Arauz, con una asignación económica mensual por razón de cese reconocida de 4.865,63 euros para un periodo de 27 días.

Por ley

La Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta de Andalucía y de Declaración de Actividades, Bienes, Intereses y Retribuciones de Altos Cargos y otros Cargos Públicos, establece que el derecho a estas asignaciones por razón de cese "decaerá en el momento en que, dentro del periodo en que la perciba, se ocupase otro puesto de trabajo o se ejerciese una actividad retribuida en el sector privado, o en la fecha en que adquiera efectos económicos el ingreso o reingreso a un puesto de trabajo en el sector público".

Además, dichas asignaciones económicas son "incompatibles con la percepción de retribuciones que pudieran corresponder a las personas que cesan (...), caso de ser designados de nuevo para alguno de los cargos de referencia, o altos cargos de otras administraciones públicas, así como con cualquier otra percepción o prestación económica a que tuvieran derecho como consecuencia del cese en los citados cargos".