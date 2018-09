La Junta acusa al PP-A de "manipular la verdad" en el caso de las ayudas a Santana Motor

La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio acusó este domingo al PP-A de "no cesar en su línea de manipular la verdad para atacar a cualquier precio al Gobierno andaluz y a su presidenta", Susana Díaz, en alusión a las insinuaciones del PP-A de "irregularidades" en la gestión de ayudas a la empresa Santana Motor.

En rueda de prensa, la secretaria general del PP-A, Dolores López ha manifestado este domingo que un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional apunta a que se cometieron irregularidades en la concesión de una ayuda de 36 millones de euros a Santana Motor, en 2008, que pasó de ser a interés cero a fondo perdido.

Según fuentes de la Consejería de Empleo, Susana Díaz "no estaba ni en el Gobierno cuando se firmó el convenio de financiación entre el Ministerio de Ciencia y la Consejería de Innovación en 2008, ni entre IDEA y la Consejería de Innovación en 2009", pero sí fue un gobierno de Díaz "el que actuó y corrigió la situación en 2014".

"Hace ya años que la Junta actuó y corrigió de acuerdo con el informe" de la Intervención General de la Junta, y lo hizo "abriendo un proceso de información interna, corrigiendo inmediatamente el Convenio, ajustándolo a lo autorizado en su día por Consejo de Gobierno y fiscalizado", e "iniciando inmediatamente la devolución del préstamo por parte de IDEA a la Consejería, según las fuentes.

La Consejería de Empleo ha indicado que "IDEA no trasladó a Santana la financiación como una subvención a fondo perdido, sino en préstamos informados por los órganos de fiscalización pertinentes, aprobados en Consejo Rector de la Agencia IDEA y ratificados en Consejo de Gobierno".

Igualmente, "la Cámara de Cuentas de Andalucía elevó informe al Tribunal de Cuentas, quien el pasado mes de abril resolvió que no existe responsabilidad contable alguna".

"El PP no tiene otra estrategia política que manipular la verdad y confundir a los andaluces para intentar satisfacer sus intereses, aunque no termina de entender que esta práctica no le ha funcionado en el pasado, ni le va a funcionar ahora", según las fuentes.