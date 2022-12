La Junta desea que Griñán "se recupere pronto" y pide respetar la decisión de los jueces

Ello, después de que el ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá, también condenado, esgrimiese argumentos similares y la Audiencia accediese a suspender temporalmente la ejecución de su pena de cárcel, desestimando no obstante el recurso de súplica de Griñán a la denegación inicial de su petición de suspensión del plazo de entrada en prisión.

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul y portavoz del Gobierno de la Junta , Ramón Fernández-Pacheco , ha asegurado este domingo sobre el estado de salud del ex presidente de la Junta de Andalucía , José Antonio Griñán , quien ha trasladado a la Audiencia de Sevilla que padece una enfermedad grave, y su repercusión en su ingreso en prisión por la condena en el caso de los ERE por malversación, que "no me corresponde decir si son motivos suficientes, para eso están los jueces", aun cuando ha precisado que "ojalá se recupere pronto".

"No podemos juzgar por oídas a la alcaldesa de Marbella"

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente, Economía Azul y portavoz del Gobierno de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, preguntado por la alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, de quien el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, aseguró la pasada semana que "ya le adelanto yo que la señora Muñoz va a ser la candidata", el consejero y portavoz ha defendido que "no podemos juzgar de oídas" antes de reivindicar que, "si somos rigurosos, la señora Muñoz no está imputada de nada, ni el Ayuntamiento de Marbella está siendo intervenido", antes de reconocer que "es verdad que hay un caso concreto que afecta a parte de su familia" y considerar que "la justicia caiga con todo su peso". "La señora Muñoz no está siendo investigada", ha afirmado Fernández-Pacheco, quien ha considerado que "hay mucho interés del PSOE en crear un caso sobre la alcaldesa que no hay".