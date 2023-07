Junta y Gobierno vuelven a la gresca por Doñana y las inversiones hidráulicas

La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha recomendado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "menos lamento y más acción" en relación al cambio climático y la sequía y le ha reclamado más inversión en "resiliencia y adaptación".

"Los problemas de los andaluces -y el agua y Doñana son algunos de los más importantes- no se resuelven con aspavientos sino con gestión eficaz", ha escrito la ministra en un hilo en Twitter para responder al mensaje lanzado por Moreno en el que informaba de su solicitud de reunirse a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, para abordar el problema del agua y en el que calificaba de "vital" destinar fondos europeos a obras hidráulicas.

Para la titular de Transición Ecológica, "conviene menos lamento y más acción (y no oponerse al pacto verde europeo)" y ha recordado que "Andalucía es un territorio amenazado por el cambio climático". En su opinión, "la Junta ha de invertir en resiliencia y adaptación.

En agua, suelos, naturaleza, litoral, edificios bien aislados y ciudades verdes". Asimismo, ha explicado que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) ya "incluye programas de agua en Andalucía, tanto de la mano del estado (programados más de 500 millones) como de la Junta (desconozco cuantía y destino)" y le ha recordado a Moreno que "al presupuesto ordinario, el gobierno de España ha sumado un programa específico en el plan de recuperación".

Ribera ha terminado su hilo con una interrogante sobre el parque nacional de Huelva. "¿Doñana?", ha concluido la ministra en su perfil de Twitter.

El consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha tardado bien poco en responder a la ministra y, también vía Twitter, ha dado la razón, de manera irónica a Ribera al afirmar que "por eso es inaceptable que usted lleve desde 2018 prometiendo infraestructuras hidráulicas para Andalucía y no las ejecute. Por eso es inadmisible que este año la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir tenga un 11% menos de presupuesto".

Ramón Fernández-Pacheco añade que "confunden ecologismo con electoralismo. Doñana se defiende entre otras cosas cumpliendo con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España por incumplimiento de la Directiva Aguas, que depende de ustedes pero de la que no hablan nunca".

El miembro del Ejecutivo andaluz, expone que "si tanto les preocupara no habrían convertido Doñana en un permanente campo de batalla electoral y se habrían sentado con la Junta a buscar soluciones conjuntas. Pero eso no les da votos, les es más rentable el insulto, la descalificación y la falta de rigor" y concluye con que "no es que Pedro Sánchez nos mintiera en 2018, es que ha cambiado de opinión".

También ha intervenido en la polémica, vía Twitter, en consejero de Presidencia, Antonio Sanz, quien en un mensaje dirigido a la ministra asegura que "acción es lo que hace el Gobierno de Juanma Moreno" y recuerda que se han aprobado "tres decretos contra la sequía, el último de 300 millones de euros, un Plan SOS con 4.000 millones y asumir 76 obras que debió hacer el Estado. El Gobierno de Sánchez en cambio practica la inacción: 33 obras pendientes en Andalucía".