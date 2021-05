La Junta y la CEOE impulsan las vacunaciones

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ratificó el viernes el convenio para la puesta en marcha del Plan Sumamos Salud+Economía en Andalucía, una iniciativa nacional promovida por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y su Fundación, que tiene como objetivo apoyar a las administraciones públicas en la lucha frente a la pandemia de la Covid-19. La adhesión de Andalucía al citado plan supondrá la realización de 100.000 test rápidos de antígenos al mes en centros de trabajo de la comunidad donde hay gran concentración de trabajadores.

En la firma, que se desarrolló en el Palacio de San Telmo de Sevilla, han participado también el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara. También han asistido al acto el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre; la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, y la presidenta de la Fundación CEOE, Fátima Báñez.

Moreno ha explicado, durante su intervención, que esta colaboración mutua tiene su punto de partida en iniciativas como los 100.000 test rápidos de antígenos al mes que se va a hacer en centros de trabajo donde hay gran concentración de trabajadores. A este respecto, ha indicado que el Plan Sumamos es importante porque la pandemia sigue impactando en nuestra salud y nuestra economía, a la vez que ha asegurado que éste tiene como desafío contribuir a la recuperación económica y la revitalización social de Andalucía y España.

Así, se ha referido a las vacunas como el punto de partida hacia la recuperación de la crisis y ha mencionado el Plan de Vacunación de Andalucía que está activo 24 horas al día los siete días de la semana y que está preparado para administrar hasta medio millón de vacunas a la semana y con las mutuas dispuestas a participar para acelerar la vacunación tras el acuerdo alcanzado.

"Andalucía está a la cabeza en vacunas administradas. El 28% de la población diana, los menores de 16 años, ya tienen al menos una dosis. Tenemos capacidad para poder vacunar a más de 100.000 personas al día, pero hacen faltan más vacunas. Mayor población vacunada de traduce en nuevas esperanzas para el turismo, el comercio y la hostelería", ha dicho.

En relación con este asunto, ha recordado que la comunidad andaluza puso un primer Plan de ayudas el año pasado y que ya está aprobado un segundo Plan de 732 millones con el 75% de las nuevas ayudas ya habilitadas.

A ello se suma, según ha añadido, la bajada de impuestos que ya está en marcha y cuya finalidad es avanzar hasta conseguir que la comunidad andaluza sea de las comunidades con mejor presión fiscal de España para que los andaluces dispongan de más dinero en el momento en el que más lo necesitan, puedan consumir y dinamizar una economía que necesita recuperación y estimular el emprendimiento haciéndolo más fácil y menos costoso.

En este punto, ha explicado que esta bajada de impuestos va a beneficiar a casi la mitad de los andaluces que se van a ahorrar 329 millones de euros. "Está probado que con la reforma fiscal de 2019 los andaluces han pagado menos impuestos y se han recaudado 600 millones más gracias al aumento de contribuyentes", ha dicho.

Para el presidente, es el momento de menos ideología y de más soluciones reales que pasan por más pragmatismo, más eficacia y más sensatez anteponiendo los intereses de los ciudadanos a cualquier tipo de interés tal como hace el modelo andaluz que, según ha dicho, está funcionando, genera confianza y desde la serenidad y el rigor cimenta una buena posición institucional y social. "Todo lo que hacemos juntos es netamente positivo y es ahí todos salimos ganando", ha apuntado.

Por su parte, el presidente de la CEOE ha manifestado que es fundamental "salvar el verano" y los empresarios quieren ayudar a ello, contribuyendo a impulsar el proceso de vacunación, cuando haya vacunas suficientes, a través de los servicios médicos que tienen las grandes empresas y de las mutuas.

"Estamos preparados para ayudar a la administración y a las órdenes de la administración. La vacunación va a ser la clave de la recuperación final", según ha recalcado Garamendi, quien ha recordado que uno de cada tres andaluces trabaja en la empresa privada.

Garamendi ha ofrecido "la capacidad de las empresas" para acelerar el fin de la actual crisis sanitaria y económica, y ha destacado que en la Comunidad de Andalucía uno de cada tres trabajadores están en empresas y existen "más de 400 empresas que tienen más de 250 trabajadores" que cuentan con servicios médicos propios. Ha recordado que la región cuenta también con "140 centros de las mutuas con más de 1.200 trabajadores" que están preparados, en virtud del acuerdo de colaboración que próximamente firmará la Fundación CEOE con el Ministerio de Seguridad Social y las mutuas, para ampliar la capacidad de vacunación de la Comunidad en un 20%.

Asimismo, ha valorado el diálogo social que existe en Andalucía y la apuesta de la Junta por la bajada de impuestos.

El presidente de la CEA, Javier González de Lara, ha señalado que la alianza entre la Junta y la CEOE aspira a estar a la altura del momento en que vivimos, donde la colaboración público-privada es un pilar para la recuperación y es sinónimo de prosperidad y de un futuro mucho más esperanzador para Andalucía. Ha destacado que los empresarios, grandes, medianos y pequeños, han dado la cara durante esta pandemia, garantizado suministros esenciales a la ciudadanía.

En su opinión, la garantía de un derecho ciudadano no está determinada por la titularidad de quien lo ofrece, si es público o privado, sino por su accesibilibidad y que los ciudadanos sean atendido en tiempos y forma. Ha dicho que no puede existir "dicotomía entre salud y economía". "Los empresarios conocemos nuestra dimensiónsocial. El tejido empresarial andaluz no se agota en la actividad económica ni en la generación de riqueza. Nos enfocamos hacia las personas. Reivindicamos nuestraresponsabilidad social y conocemos los requerimientos de los ciudadanos", ha señalado.

Desde este mes de mayo, la sede de CEA en el Parque Científico y Tecnológico de La Cartuja de Sevilla acogerá un centro de testeo temporal. Profesionales sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, con material del SAS, realizarán test de antígenos deforma gratuita, previa petición de cita en la web del Plan Sumamos (www.plansumamos.es).

La población diana de este proceso son los trabajadores, y junto a la patronal andaluza, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) valoran qué colectivosconcretamente pueden sumarse a esta campaña de testeo. Se trata de una experiencia pionera en Andalucía, extrapolable a otras provincias de la región de la mano de lasOrganizaciones Territoriales de CEA.

Por otro lado, en el ámbito de las acciones solidarias, las partes firmante se comprometen a impulsar en la región el proyecto 'Digitalización Sostenible', por el que empresas y administraciones pueden ceder equipos electrónicos en desuso para su reutilización por parte de colectivos vulnerables previo acondicionamiento.

El Plan Sumamos de la Fundación CEOE contempla un conjunto de cinco iniciativas mediante las que las empresas pueden ayudar, que van desde el testeo (prestando apoyo para la realización de test masivos en sus centros de trabajo, donando recursos,material y espacios); el rastreo (apoyado la adopción masiva de la aplicación Radar Covid mediante campañas de comunicación a los trabajadores, proveedores o clientes), e iniciativas de comunicación y atención a los colectivos más vulnerables, hasta la vacunación.