La Junta de Andalucía insiste en que el acuerdo sobre Doñana pasa siempre por los agricultores: "No los traicionaremos"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha asegurado este lunes, sobre las reuniones del grupo de trabajo con el Gobierno para abordar una solución a los regadíos en el entorno del Parque Nacional de Doñana, que "somos optimistas, avanzamos por buen camino", aunque de igual forma ha reclamado "soluciones para los agricultores", para precisar que "nosotros no vamos a traicionar en ningún caso a los agricultores de Huelva".

En declaraciones a los medios de comunicación en Huelva, Sanz ha informado de que este miércoles habrá un nuevo encuentro de ese grupo de trabajo, antes de precisar que "en este momento lo que tenemos es un acuerdo para dialogar" y de reconocer que "creo que está siendo productivo el diálogo" por cuanto "estamos recibiendo sugerencias y propuestas por parte de todos los colectivos".

El consejero de la Presidencia ha explicitado las intenciones del Gobierno andaluz sobre estos encuentros con la premisa de que en el epicentro de "ese acuerdo tienen que estar integrados los agricultores", para seguidamente proclamar que "si los agricultores no están integrados y no se aportan soluciones para los agricultores, nosotros no estamos dispuestos a ese acuerdo".

"Siempre vamos a estar con los agricultores de Huelva y siempre vamos a estar con la actividad de los agricultores y el conjunto de la economía de Huelva", ha afirmado el consejero de la Presidencia, quien ha mostrado su convencimiento de que "podemos encauzar una estrategia de impulso y potenciación de la economía de Huelva", siempre entendido como "apoyo a sus sectores productivos y, entre ellos, a los agricultores".

El consejero de la Presidencia ha dejado claro que la proposición de ley impulsada por PP y Vox en el Parlamento de Andalucía para propiciar la conversión de terrenos hoy calificados como suelo forestal pasen a ser suelos agrícolas regables con aguas superficiales sigue en pie, con el dictamen aprobado en la Comisión de Fomento a la espera de ser remitido al Pleno de la Cámara andaluza, por lo que ha recordado que "no hemos retirado ninguna ley, la tenemos aparcada, hasta ver el resultado de estas reuniones" y que los intereses de los agricultores queden reflejados.

"Un acuerdo final que, lógicamente, no es nada fácil, pero que trabajamos con mucha voluntad", ha apuntado Sanz, quien ha explicado que "ambas Administraciones tenemos voluntad de alcanzar ese acuerdo", así como que hasta este momento el balance del grupo de trabajo es que "estamos también recogiendo sugerencias y propuestas de todos los sectores", entre las que ha mencionado a los alcaldes de los municipios al norte de la corona norte de Doñana (Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer, y Rociana del Condado), así como diversos sectores económicos con la meta de "dar un marco operativo hacia dos medidas: por un lado, un plan de desarrollo social y económico de la provincia de Huelva y, por otro lado, un plan de desarrollo social".

"Creo que, una vez más, Juan Manuel Moreno demuestra representar el Gobierno del diálogo", ha esgrimido Sanz sobre la estrategia del Gobierno andaluz, para argumentar que aun cuando éste "ha llegado en el último minuto, estamos dispuestos a aprovecharlo aunque sea en el último minuto".