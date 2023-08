La Junta de Andalucía defiende la educación como "herramienta fundamental" para combatir la violencia machista

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha defendido este miércoles que el trabajo de la administración andaluza para prevenir la violencia de género es "permanente y constante" y ha apelado a la educación como "herramienta fundamental" para que "un día no tengamos que hablar de estos hechos".

"La educación empieza en las familias, continúa en los centros y sigue en toda la sociedad en el desarrollo de una persona", ha manifestado en declaraciones a los periodistas durante un acto en la ciudad de Cádiz.

Desde allí ha explicado que en el caso de la mujer de 31 años asesinada este martes en Pozoblanco (Córdoba) presuntamente a manos de su pareja, un hombre de 31 años que luego se suicidó, aún no ha sido confirmado por la Delegación del Gobierno de España, como sí ha ocurrido con el asesinato de una mujer en Almería.

A este respecto, ha explicado que en el caso de Almería, los menores están al cargo de la Junta y "ya se determinará si la Junta se queda con la tutela de los niños o hay algún familiar que quiera quedarse con ellos".

Preguntada sobre el aumento de casos de violencia de género en Andalucía, la consejera ha recordado que la comunidad tiene establecidos sus protocolos, además de "reactivarse" las comisiones provinciales, que celebró su última sesión en julio.

"En estos dos últimos meses hemos firmado un protocolo para aseverar aún más la coordinación con el ámbito judicial, hemos puesto en marcha una campaña con el sector de la hostelería y del ocio nocturno para la prevención y la sensibilización, hemos sacado una herramienta de valoración psicológica que es pionera en España y que se llama Lenore", ha enumerado la consejera.

La responsable andaluza ha apelado a la unidad, no sólo de las instituciones, sino "de toda la sociedad", al considerar que esto "no es un problema de las instituciones, ni es un problema de las mujeres" sino "un problema de la sociedad que hay que combatir desde la sociedad". Por eso, ha pedido hacer "una reflexión profunda para seguir dando pasos en favor de la protección de las mujeres".

La mujer asesinada en Pozoblanco no era usuaria del IAM

Además, Loles López, ha dicho este miércoles que la mujer asesinada este martes en Pozoblanco presuntamente a manos de su pareja no era usuaria actual de los servicios que presta el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) a las mujeres víctimas de violencia de género.

En declaraciones a Canal Sur Radio, en las que ha precisado que, "en el caso de Pozoblanco, aunque todo apunta a lo que apunta", en la Consejería de Igualdad son "prudentes", pues "el protocolo" determina "que eso lo confirma la Delegación del Gobierno de España", y "estamos esperando esa confirmación de que es un caso de violencia de género".

Sin embargo, según ha argumentado, si el alcalde de Pozoblanco, Santiago Cabello (PP), ha aludido a la existencia previa de malos tratos, "es porque a lo mejor en el pueblo tenían indicios de ello", pero respecto a "que la víctima fuese usuaria de nuestros centros, pues no, la verdad es que no" lo era actualmente, si bien sí "fue usuaria en 2017, pero claro, ya no continuó con el procedimiento" previsto para mujeres que sufren violencia de género.

En cuanto lo que ocurrirá ahora con los tres hijos huérfanos, López ha explicado que "están con los abuelos paternos", de modo que, "si los abuelos paternos quieren quedarse con esos niños, pues se quedan con esos niños", ya que son "su familia directa".