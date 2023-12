La Junta de Andalucía compra la finca Veta la Palma por 72,6 millones para garantizar el futuro de Doñana

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la compra de más de 7.600 hectáreas de la finca Veta la Palma, en La Puebla del Río, provincia de Sevilla, por un montante de 72,6 millones de euros. Una noticia que fue muy acogida por el Consejo de Participación del parque el este lunes celebró una reunión ordinaria.

La finca Veta la Palma, con sus 11.300 hectáreas de extensión, constituye el corazón de las Marismas del Guadalquivir y forma parte del Parque Nacional de Doñana. Esta propiedad ocupa aproximadamente la mitad de la Isla Mayor del Guadalquivir y se encuentra rodeada por el río Guadalquivir y por un brazo del mismo río llamado Brazo de la Torre.

Según el consejero, se trata de un "hito ambiental, el más grande que ha conocido Doñana desde 1978". Ha indicado que "la envidiable lámina de agua" con la que cuenta la finca es el hogar de una riquísima biodiversidad y será clave para la conservación de Doñana frente a los retos del cambio climático. Y es que la finca puede albergar más de 300.000 aves acuáticas, el 60% del censo de aves del parque.

Fernández-Pacheco ha explicado que ahora la Junta va a crear una comisión técnica que estudie la renaturalización de este espacio. Durante el próximo año 2024, esta comisión evaluará qué hacer en las 7.600 hectáreas, que seguirán gestionadas por la actual propietaria, la arrocera Hisparroz, propiedad del grupo Ebro Foods, hasta 20025.

Para estos estudios técnicos y económicos la Junta va a destinar en el Presupuesto que se aprueba este miércoles 800.000 euros. La adquisición de la finca se financia con 64,34%, es decir 46,7 millones de euros, de los fondos europeos Feder y con fondos propios de la Administración autonómica, que ascienden a 25,9 millones, el 35,66% de la operación.

La compra se escriturará antes de que finalice el año y en esta anualidad se desembolsarán 46,7 millones de fondos Feder y 1,5 millones de la Junta. En 2024 se pagarán 24,3 millones de la Junta antes de final de abril. El gasto aparece en el presupuesto para la provincia de Huelva, pero la finca está en la de Sevilla, por lo que se cambiará con modificaciones presupuestarias.

Ya es oficial: el Consejo de Gobierno aprueba la compra de 7.600 hectáreas de Veta La Palma para proteger Doñana. Es el hito ambiental más importante del Parque Nacional en los últimos 45 años.Además, activamos el primer mapa industrial de #Andalucía sobre el hidrógeno verde. pic.twitter.com/HV2yMrCE1o — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) December 19, 2023

Con la compra de esas 7.500 hectáreas, según ha señalado el consejero, se garantiza que esa lámina de agua no se va a perder y es la mejor arma con la que cuenta Doñana para hacer frente a las consecuencias del cambio climático y la falta de agua. Ha calificado esta operación de un "éxito", que ha sido posible "gracias al compromiso público de la Junta con el medio ambiente" y ha asegurado que no será el último de la legislatura, "porque no vamos a bajar los brazos frente cambio climático".

Ha manifestado que si hay una "línea roja" que jamás cruzará la Junta es la conservación de nuestra biodiversidad, única en el mundo y ello ha llevado a firmar con el Gobierno central el Acuerdo por Doñana. Con ese acuerdo, según ha apuntado, no se ha colgado el cartel de fin, sino que hemos "colgado el cartel de inicio de un camino que va a estar lleno de buenas noticias".

La finca ocupa una posición estratégica, no solo en su relación con las marismas naturales del Parque Nacional, sino también en la conexión con el río Guadalquivir, en concreto con el Brazo de la Torre, por lo que es "clave en la actualidad para cualquier propuesta de mejora tanto para Doñana como para el río", según la Junta.