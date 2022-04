“Con la Base Logística vamos a tener la oportunidad de cooperar con Córdoba”

–¿Qué tal en su visita a Córdoba y no sé si conocía algo de Andalucía?

–Sí, me ha encantado, ha sido muy productiva y he conocido mucho. La gente aquí es muy amable y me han dado una buena bienvenida. He viajado varias veces ya a Andalucía y en otras ocasiones tuve las ocasión de conocer Sevilla, Rota y Morón por temas de la presencia de Defensa. Y cuando no era embajadora, en mi tiempo de estudiante, vine de turista aquí a Córdoba.

–A una embajadora le preocupan mucho las relaciones comerciales entre países. ¿Cómo están a día de hoy?

–Están bien e incluso hemos estado en un evento de la Universidad de Córdoba con una empresa americana que tiene vínculos importantes aquí con el sector agrícola y obviamente es un refuerzo para promover la tecnología americana y tratar de mejorar la situación del cambio climático que estamos sufriendo todos. Es un ejemplo de las relaciones comerciales que también tienen impacto en otros ámbitos.

–Aquí, como sabe, el aceite de oliva es muy importante, así como la exportación de aceituna negra. Aunque se han rebajado los aranceles impuestos a ese producto a EEUU, aún no se han eliminado.

–Sí, hemos avanzado bastante en los temas comerciales con esta administración del presidente Biden. Con toda Europa, pero con España en particular, hay ahí un tema pendiente, pero estamos avanzando para buscarle una solución. Entiendo que hay un tema pendiente con la aceituna en particular.

–Como actualidad reciente, ha habido una protesta del Gobierno español por la llegada de un submarino de propulsión nuclear, el US Georgia, al puerto del Gibraltar.

–Nosotros respetamos las posiciones de las partes que están manejando el tema de Gibraltar. No somos parte de esas negociaciones, pero si el Gobierno español tiene una posición, nosotros la respetamos y lo escuchamos.

–Sin salir de esa zona, España ha cambiado recientemente su posición sobre el Sahara y se muestra ahora a favor de una autonomía dependiente de Marruecos. ¿Qué le parece?

–Hemos hecho pública la postura hace tiempo de esta administración de que el proceso del Sahara debe manejarse de tal manera que la población de esa región tenga el apoyo necesario y que la ONU, que tiene un proceso en camino para poder trabajar con esa situación, tenga el tiempo y el espacio para poder manejar este tema. También entendemos que el reino de Marruecos ha planteado una posición que la vemos como algo razonable dentro del contexto y de lo que está pidiendo ese país y el Sahara Occidental. Nuestro gran interés es que se resuelva lo mejor posible para esa población y que la ONU disponga de su espacio para poder manejar una solución aceptable para todas las partes.

–Usted ya sabe que, de vez en cuando, se habla de la posibilidad de una base militar estadounidense en Marruecos.

–Mi rol es aquí en España y lo que puedan pensar otros colegas en otros lugares no me toca. Lo que sí sé es que nuestra presencia militar aquí y nuestra cooperación con todo lo que es el mundo de la Defensa es muy, muy importante, y yo no veo ningún cambio de postura con respecto a nuestra presencia y cooperación con el Gobierno y el pueblo español con todo lo que tenga que ver con las fuerzas armadas.

–De todas formas, coincidirá en que en esta etapa del presidente Biden las relaciones de España y Estados Unidos han mejorado respecto a otros tiempos.

–Yo represento al presidente Biden y estoy muy comprometida para que nuestras relaciones sean positivas, que sigan avanzando y aumentando, dado que tenemos tantos tipos de vínculos. Compartimos valores en común con España, desde el aprecio a la democracia y los derechos humanos hasta la intensa colaboración en defensa y temas comerciales. También tenemos unos vínculos humanos, que para mí es una relación natural y que solo puede mejorar con el tiempo.

–Con la crisis energética, va a llegar a Europa gas natural y parece que el puerto de Huelva será el punto de destino.

–Muchos de estos temas se manejan con el sector privado. A nivel macro, con Europa tenemos un compromiso de poder apoyar la seguridad energética de esta región dadas las consecuencias que se están generando por la guerra y por Putin y el gobierno ruso. Hay un compromiso, pero los detalles dependen del sector privado y serán ellos los que lo tengan que decir.

–Y si nos vamos al otro extremo de Andalucía, aún está pendiente la limpieza de los residuos de Palomares, en Almería. No sé si se han retomado los contactos o hay intención de hacerlo.

–En tiempos atrás sí ha habido contactos sobre este tema, pero no hemos tenido en mi corto plazo oportunidad de verlo. Pero nosotros estamos dispuestos y abiertos de continuar con esas conversaciones si el Gobierno español lo cree necesario.

–Y sobre las bases de Morón y Rota no hay ningún cambio previsto.

–No, nada, Y si lo hubiera sería siempre en positivo, en el sentido de buscar más cooperación y tecnología en la relación que ya tenemos.

–Pregunta difícil. ¿Se puede vaticinar cuándo acabará la guerra de Ucrania?

–Eso es complicado de predecir. Putin comenzó la guerra y tendrá él que determinar cuáles son los siguientes pasos. Nosotros estamos haciendo todo lo posible para apoyar al pueblo y al gobierno ucraniano y que puedan defenderse.

–Y luego tenemos pendiente una cumbre de la OTAN en Madrid en junio.

–Así es. Entiendo que van a venir muchos líderes a Madrid y que va a ser, en mi opinión, una cumbre sumamente importante por varias razones. Una de ellas es, dada la crisis que estamos viviendo con la guerra, que todos los aliados seamos muy conscientes de que es necesario apoyar a Ucrania. Y también hay amenazas nuevas en el mundo, desde los temas cibernéticos hasta todo lo que son las amenazas más clásicas. Va a ser una reunión muy importante para evaluar y definir el futuro de la Alianza Atlántica.

–No sé si le han explicado el proyecto de la Base Logística del Ejército de Tierra que se va a ubicar en Córdoba.

–Conozco el tema, no con todos los detalles, pero conozco el concepto. Basado en nuestra experiencia en otras partes del mundo y también aquí, ese tipo de presencia puede traer mucho beneficio en forma de empleo, tecnología y apoyo comunitario. Tenemos muy buena relación con todas las ramas de defensa de acá y si se da la ocasión vamos a tener muchas oportunidades para cooperar con Córdoba.

–¿Cómo se ve desde Estados Unidos el fenómeno del auge de la ultraderecha en Europa?

–Los ciudadanos tienen derecho a determinar quién mejor los representa, es parte de la democracia y hay todo tipo de ideologías, pero como cualquier otra situación política, lo importante es asegurar que mantengamos ese respeto a los derechos humanos y los criterios de la democracia, que es la preservación de los derechos básicos, la libertad y también algo que ha sido importante en mi país, que las mayorías no violen los derechos de las minorías. Creo que eso va a ser muy importante en todos nuestros países. Cuanto más diversos seamos, las minorías deben tener protecciones. En ese contexto, no sé cómo va evolucionar este tema aquí, pero si hay políticos que puedan manipular o atacar a ciertos grupos por equis razones, para mí es un tema de preocupación.

–¿Qué visión de España le gustaría a usted trasladar a Estados Unidos?

–Pues que somos países y ciudadanos que tenemos mucho en común. Ambos compartimos el deseo de seguir avanzando en el desarrollo humano, el progreso económico de nuestra gente con seguridad social e independencia, en derechos humanos y en el desarrollo del potencial de todo el mundo. Y también en cómo trabajar en conjunto para promover esos valores en el resto del mundo.

–¿Y los ciudadanos españoles valoramos el crecimiento de nuestro idioma en Estados Unidos?

–Entiendo que hoy, después de México, Estados Unidos es el país con más hispanoparlantes o personas de descendencia hispana. Más que España. Somos el 20% de la población con vínculos con el mundo hispano vía América latina fundamentalmente. Eso es algo sumamente importante y refuerza los vínculos con España. Y ese vínculo va a seguir creciendo dados los números de personas que, como yo, vivimos en los Estados Unidos.

–Sé que tiene en su residencia dos perras uruguayas. ¿Tiene intención de tener alguna más española?

–[Ríe] Me adaptaré. Quizás un gato. Lo estoy considerando seriamente, porque vivo en Nueva York y los espacios son limitados. Pero algo me voy a llevar.