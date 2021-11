Juanma rescata a Marín y reta a Casado

El abrazo de Juanma Moreno a Juan Marín. El diálogo de éste con Elías Bendodo en la sesión chéster: "Mi amigo". El tuit del consejero de Presidencia con la bienvenida a Ayuso, a la que Moreno anunció como a una estrella. El selfie de los barones.... La iconografía andaluza del arranque del Congreso del PP-A sumó mensajes dirigidos a la dirección nacional. Los barones se plantan ante la tutela grosera de Egea, que lleva tiempo exhibiendo un modelo absurdamente totalitario de gestionar el partido. Casado está muy unido a su secretario general, pero va a tener que optar, aceptando que no llegará a Moncloa sin el impulso de sus barones, que tiran más que la marca, como Feijoo recordó junto al presidente andaluz. Ayuso da en Madrid 15 puntos más que Casado, según el último sondeo; y Feijóo obtuvo su cuarta mayoría absoluta tras ganar allí la izquierda en las generales de 2019 y en las municipales.

Casado va a tener que optar. El affaire del audio filtrado del vicepresidente andaluz ha cruzado otra línea roja. Y Hervías es un empleado de Génova 13 –por momentos 13 Rúe de Génova– dedicado al acoso contra su antiguo partido. Nadie dijo que la política fuese un juego honorable; pero lo ocurrido esta semana es grave, porque han desestabilizado al Gobierno andaluz en víspera de su congreso, en un curso electoral en el que aspiran a consolidarse tras casi cuatro décadas de socialismo hegemónico, mientras se negociaban los presupuestos.... por tacticismo ramplón.

Y sí, todo apunta a Hervías, puesto que la grabación es de un parlamentario andaluz crítico de Marín pero se filtró en Madrid por los canales de Génova. Y la lógica del cui prodest? ("¿Quién se beneficia?" es lo primero que se pregunta un investigador para buscar un sospechoso o sospechosos) deja poco margen. Beneficia a Hervías, que quiere a Marín en la picota; beneficia a Egea, que desea un adelanto electoral en Andalucía a la medida de Génova, no de Andalucía; y beneficia a ambos que quieren la desaparición de Cs. Desestabilizar a los suyos ha sido de una deslealtad ruin. Los barones han escenificado un basta simbólico.

La rebelión de los Barones

Podría parecer el título de un musical. La Rebelión de los Barones: el Musical - Estreno en Granada, 19 de noviembre de 2021. Y sin embargo, este es un punto de inflexión delicado. Después de lo sucedido, en el PP las cosas no podrán seguir igual. Difícilmente habrá este fin de semana aspavientos excesivos; y la intervención hoy de Casado sorteará el marrón con un discurso triunfalista convencional. Pero él sabe que aquí se marca un antes y un después para su liderazgo. Tiene que elegir antes de que elijan por él. Es verdad que Feijóo nunca quiso dar el paso a Madrid, y tal vez ya no sea la opción de futuro, aunque a los sesenta tiene margen y el aval de la cuarta mayoría absoluta se extiende a 2024; Ayuso, que tiene tirón y va a más, dice que tampoco. Y menos Moreno y Mañueco. Casado tiene una elección sencilla en ese con los barones o contra los barones; lo difícil es Egea.

Juanma=Andalucía

Feijóo lo dijo: "Juanma ya no es del PP, es andaluz 100%". El presidente gallego, en las últimas elecciones, concurrió con la marca Galicia antes que la marca PP. Pues eso.

Andalucía suma

Lejos de quienes esperaban que se vetase a Marín tras el audio, y casi se le cambiase la cerradura de San Telmo como en los matrimonios rotos para que no pudiera acceder siquiera, la primera imagen del congreso del PP fue de unión. Es la confirmación del encapsulamiento anunciado en marzo, tras la tormenta de Murcia y de Hervías, que les llevó a ampliar su acuerdo "a prueba de bombas". Desde luego el audio de Marín ha sido una bomba, pero el pacto efectivamente estaba bunkerizado.

En una entrevista con Ideal, interrogado por Andalucía Suma, dice Juanma Moreno: "Tenemos un proyecto político con personalidad y trayectoria histórica, pero estoy dispuesto a sumar. Este esfuerzo por Andalucía supera a cualquier partido político". El periodista insiste si podría estar Juan Marín en una candidatura conjunta: "Bueno, eso es ciencia ficción, pero todo puede pasar". Todo puede pasar.

...La izquierda resta

Después del barómetro Centra, una encuesta de NC Report para La Razón viene a confirmar el escenario –preaudio– con algún matiz: el PP arrolla pero no alcanza los 50 escaños, y Ciudadanos tendría un resultado aún más discreto; y a la izquierda el PSOE no cae pero tampoco sube, y los demás retroceden. Ahí la lógica es que el PP pacte con Cs y se apoye en Vox sin entrar en el Gobierno. Pero eso dependerá del resultado de Vox. Si un buen resultado de Macarena Olona hiciera que la izquierda sume más que PP+Cs, la cosa cambia.

De momento, mientras se ve si la derecha Suma, la izquierda parece que resta. O al menos no reacciona. PSOE y Podemos siguen con un marcaje interno que ha alcanzado la apoteosis del absurdo con la Ley de Memoria, en un ejercicio de muy mala memoria. Como líder, Juan Espadas parece aún sin norte, sin perfilar, desdibujado sin salir de la alcaldía, entre globos sondas y amagos y frenazos al relevo a Antonio Muñoz al socaire de especulaciones. Mal asunto. Por añadidura, Kichi con el megáfono haciendo apología de la violencia, sin entender que un alcalde está para canalizar institucionalmente los problemas, no para incendiarlos por un puñado de votos. A Espadas se le ve que por momentos incómodo en el espacio a su izquierda, como a Moreno en el espacio a su derecha, pero sin Cs ahí se resuelve la ecuación.

Veto al diálogo

La reacción de PSOE y Vox al audio de Marín fue rotunda: eso dinamitaba la negociación presupuestaria. En el caso de Vox, encaja en su posiciones maximalistas, aunque después Espinosa de los Monteros dijera en El Puerto de Santa María que esto no se ha cerrado. El PSOE ha sido tajante. ¿De verdad el partido que patrocina la mesa con los sediciosos de octubre de 2017 en Cataluña, defendiendo que nunca se pueden dinamitar los puentes del diálogo, considera que las palabras de Marín impiden dialogar?

En la guerra del relato, en la que se puja por que sea el otro quien cargue con la imagen culpable del fracaso presupuestario, lo de Marín ha aportado una coartada. Por más que, tras la onda expansiva del primer momento, el audio no revele nada extraordinario. El presidente, el portavoz y Juan Bravo han insistido en que ellos quieren presupuesto porque Andalucía necesita ese presupuesto. De aquí al jueves, la puja continúa en la guerra del relato.

La filtración, por supuesto

Teoría al uso: lo grave no es que se filtren unas palabras, sino las palabras. En este caso, las de Marín. Vaya por delante que esto casi siempre es una trampa: no hay que elegir. Pueden ser perfectamente graves ambas, o una cualquiera de las dos. Sean graves o no las palabras, lo de traicionar a tu grupo, romper la lealtad de una reunión a puerta cerrada, y filtrar una grabación para atacar a un jefe que te disgusta, es una forma miserable de hacer política. Por supuesto. Esto no es un micrófono abierto por descuido o un trabajo de investigación periodística, sino exactamente eso.

Esta filtración, por demás, no descubre nada que Marín no haya dicho en público, pero al parecer en público no escandalizaba. Su dosis al uso de fariseísmo sí que ha habido. Por demás, lo que se constata es hasta qué punto Ciudadanos está roto y amenaza un naufragio que no se ve cómo frenar. Y en los naufragios, ya se sabe, las ratas siempre abandonarán antes la nave. Como la están abandonando.