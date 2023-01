Juanma Moreno busca sustituta a Carazo: mujer y de Granada

Juanma Moreno reveló el pasado jueves en Granada la conversación que tuvo estas Navidades con su consejera de Fomento, Marifrán Carazo, de la que resultó que ella dejaría el Gobierno andaluz para presentarse a las elecciones municipales en la capital nazarí. Tampoco es que descubriese un secreto, lo que vino a plantear a su consejera es que reflexionase sobre qué sería mejor para Granada, no para ella, porque el presidente, y éste es el asunto, está preocupado por esa ciudad y por esa provincia. Y eso no termina con Carazo.

Cuando nombre a su sustituta en Fomento, alrededor del mes de marzo, también será mujer y de Granada, personas como Rocío Díaz, la actual directora del Patronato de la Alhambra, o de Concha de Santa Ana, gerente de la Fundación Tres Culturas. En eso, Juanma Moreno ha seguido el mandato de los equilibrios territoriales de Manuel Chaves. Griñán creyó que Andalucía era un ente que había superado a las provincias, y Susana Díaz acabó con una mayoría de consejeros sevillanos. Moreno, en eso, ha comprendido a la comunidad mejor que sus predecesores. Es posible que a eso le ayude su condición de malagueño.

Lo que está claro es que Granada no se quedará sin un consejero en el Gobierno. El presidente no se plantea, por el momento, introducir nuevos cambios, al menos, hasta después de las elecciones generales, unos comicios decisivos tanto para Pedro Sánchez como para Alberto Núñez Feijóo.

Juanma Moreno presentará este sábado en Cádiz a sus candidatos a las ocho provincias. Mañana serán los aspirantes a todas las provincias los que se verán en Madrid junto a Alberto Núñez Feijóo. Los sondeos que se publicarán en los próximos días indican que PP y PSOE están empatados en Andalucía ante unas posibles elecciones generales. Si la comunidad envía a 61 diputados al Congreso, a los dos grandes partidos sólo les distanciaría uno o dos escaños. Son proyecciones para el caso de unas generales, pero permiten vislumbrar que eso es lo que pasará en las municipales del 28 de mayo. Juanma Moreno goza de una enorme popularidad, obtendría al día de hoy más de los 58 escaños actuales, pero eso no significa que sus candidatos vayan a tener la misma suerte.

El PP ha vendido como un logro la renovación de seis de sus ocho candidatos a las capitales, pero lo cierto es que lo que ha cambiado son los dirigentes que estaban en la oposición. Los populares sólo cuentan con tres de estos regidores, los de Málaga, Córdoba y Almería, pero esta última regidora, María del Mar Vázquez, fue quien sustituyó en este mandato a Ramón Fernández-Pacheco, hoy consejero de Medio Ambiente. El PSOE ganó de calle las últimas elecciones municipales en Andalucía, por lo que la aspiración del PP de ganar las ocho alcaldías y las ocho diputaciones sería más que un logro.

La apuesta del PP por las candidaturas es desigual. La última decisión de Juanma Moreno ha sido la de Cádiz, donde ha elegido al parlamentario Bruno García, de perfil tan modesto -eso sí- como las del PSOE, con Óscar Torres, y de Adelante Andalucía, con David de la Cruz. Las municipales en Cádiz necesitarán mucha mayonesa para que tanto pescaíto en blanco adquiera algo de sabor. En Sevilla, José Luis Sanz es un candidato que se encontró la nueva mayoría de Juanma Moreno en el PP andaluz, y que tiene dificultades para superar al alcalde socialista, Antonio Muñoz.

No obstante, los socialistas han detectado cuál será su problema después del 28 de mayo: la debilidad y desunión de las fuerzas situadas a su izquierda. Sin éstos, el PSOE tendrá muy difícil ganar las alcaldías en el pleno donde se eligen los regidores cuando no hay mayorías absolutas. Cada día que pasa, las distancias entre los de la ministra Yolanda Díaz y Podemos es mayor, mientras que Adelante Andalucía, la formación de Teresa Rodríguez, presentará candidatura en las grandes ciudades. Vox no ha hecho una gran apuesta por estas municipales, pero sus pocos concejales serán decisivos en la formación de gobiernos.

Las alcaldías más complicadas de conseguir para el PP son las de Huelva y Sevilla. En ambas ocurre lo mismo, el liderazgo, o del PP o del PSOE, dependerá en buena medida de cómo queden Vox y el resto de las izquierdas. La onubense Pilar Miranda, actual presidenta de la Autoridad Portuaria, mantiene muy buenas relaciones con Vox en la capital. El alcalde, Gabriel Cruz, es popular, pero le resultará complicado obtener la mayoría absoluta.

En Andalucía, el líder del PSOE, Juan Espadas, definirá su futuro en función de cómo le salgan estas elecciones del 28 de mayo, pero no está previsto que deje la secretaría general si el resultado fuese adverso. El partido está cansado de tantas primarias, y Espadas cuenta con el apoyo de todos los secretarios provinciales, tampoco podrían hacerle responsable a él de los malos datos.

En buena medida, las elecciones municipales se van a visualizar en España en lo que ocurra en dos ciudades: Barcelona y Sevilla. Si las izquierdas y el PSOE consiguen mantenerlas, será un resultado bueno para Pedro Sánchez. Si pierde una de ellas, regular. Si son las dos, la coalición del Gobierno central entrará en modo pánico.