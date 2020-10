Juanma Moreno insistirá en regionalizar los fondos europeos nacionales

El Gobierno andaluz ha terminado por matizar -o aclarar- su propuesta de regionalización de los fondos de reconstrucción europeos que llegarán a España a partir de 2021. Ya no se trata de que sea la Junta la administración que gestione un tercio del montante total de los 72.700 millones de euros, sino que se inviertan en Andalucía, a través de empresas y otras instituciones, esa fracción. No serían 23.000 millones de euros los que administre el Gobierno de la Junta, sino que aspira a que ése sea el importe que se invierta en el territorio de la comunidad. Y para ello no sólo necesitaría un respaldo del Ejecutivo de Pedro Sánchez, sino la participación privada para solicitar proyectos que se consideran prioritarios, los relacionados con la transición ecológica y digital, la cohesión social y la igualdad de género.

Esto es lo que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, defenderá este lunes en la conferencia de líderes autonómicos que se celebrará en el Senado, y al que asistirá, de modo telemático, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Sin embargo, es poco probable que consiga ese cheque andaluz, porque la propia naturaleza del fondo, que es estructural, no lo permite; sí podría conseguir, y no en ese encuentro sino en conversaciones con el Gobierno, que el destino global de las inversiones tienda hacia la equidad territorial en el conjunto de España.

Los fondos que la UE ha aprobado para reducir el impacto de la pandemia no llegarán a España hasta mediados de 2021, porque entre el Consejo Europeo y el europarlamento se ha abierto una discrepancia en torno a una cantidad extraordinaria -39.000 millones de euros- y la condicionalidad al respecto a los derechos humanos.

El Parlamento andaluz ha respaldado la petición del presidente, lo hizo al final del debate del estado de la comunidad, con los votos de los partidos del Gobierno, de Vox y de Adelante Andalucía. No votó a favor el PSOE, porque entiende que, en efecto, el fondo no es para repartir entre gobiernos autonómicos. Aunque Moreno matizará su petición, lo cierto es que la resolución que el PP llevó a la Cámara juega con esa confusión, sólo aclarada en la última sesión del debate por el portavoz popular, José Antonio Nieto.

Del total del Fondo de Recuperación Europeo que llegará a España, llamado NextGenerationEU, 59.000 millones de euros se invertirán en función de las inversiones y planes que presenten las empresas. Fuentes del Gobierno central han explicado que Sánchez desea constituir una comisión entre las comunidades autónomas, de modo que se analicen en común los proyectos de inversión, aunque será el Ejecutivo el que los adjudique. Sería una suerte de cogobernanza, una planificación federalizante, en la que Moncloa tendría la última palabra.

No obstante, y en el caso de que eso fuese así, es imposible que el resto de comunidades admita que Andalucía concentre un 32% de la inversión con una población que no llega al 20%. Lo que Juanma Moreno hizo en el Parlamento fue sumar peras y manzanas, envolverse en la bandera blanca y verde y retar al PSOE a que aprobase una resolución carente de base legal. Como la Unión Europea repartió el fondo de reconstrucción entre los países en función de su población, PIB y grado de desempleo, el Gobierno andaluz le dio el mismo trato al cheque español y obtuvo esos 23.000, improbables, millones de euros.

De los 72.700 millones, sí hay una parte, 12.400 millones de euros, que son para financiación de las administraciones. Son los fondos ReactEU, que sirven para compensar los gastos sanitarios y las consecuencias en el empleo de la pandemia del Covid. Lo que se sabe, hasta el momento, es que 10.000 millones de euros se repartirán entre las comunidades autónomas, porque el Gobierno central quiere quedarse con el resto para costear la compra nacional de vacunas contra el coronavirus.

A lo que sí puede aspirar Juanma Moreno es que esos 10.000 millones de euros se repartan en función de la población, y no como el fondo Covid de 2020, que tuvo en cuenta el impacto de la pandemia en las regiones. Por eso, Madrid y Cataluña recibieron más que Andalucía, aunque tengan menor número de habitantes. Los criterios para el ReactUE no están fijados, y ahí sí tienen margen la Junta para una negociación.