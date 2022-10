La oposición recuerda a Juanma Moreno que es mortal

Juanma Moreno chavea, está adoptando una forma de entender la Presidencia de la Junta que se sitúa un escalón más alto que su propio Gobierno y dos o tres más arriba que su partido, el PP. Manuel Chaves, al menos en sus últimas legislaturas, logró esa perspectiva elevada de quien gobierna la comunidad más poblada de España, de quien maneja un Presupuesto de 45.000 millones de euros, y dejaba la polémica, el colmillo y la maniobra a su consejero de Presidencia, a su portavoz en el Parlamento o a su hombre en Madrid. La vista es inmejorable, pero hay que tener cuidado con esas alturas, porque, como le ocurrió a Chaves, no todo se ve desde allí.

Y esto se ha comprobado en la sesión de control de este jueves al Gobierno andaluz, en la que lejos de polemizar con la oposición, Juanma Moreno ha tirado de juegos de cintura y de maneras de dirigente de Estado para terminar por pedir a los grupos, y en especial, a Vox que apoye el próximo Presupuesto de la Junta. Él, que le sobran escaños sobre la mayoría absoluta, mima a Vox, adopta términos que provienen de la izquierda y hasta elogia las primeras etapas del PSOE en los gobiernos de la Junta. "Los primeros 12 ó 13 años", ha calculado en su respuesta a la pregunta del líder socialista, Juan Espadas.

"Todos somos mortales, yo tengo fecha de caducidad como presidente de la Junta, y sé cuál es; también vital, que afortunadamente no conocemos", responde Moreno a la oposición

A José Antonio Griñán le gustaba discutir con la oposición sobre asuntos elevados como la estabilidad del euro, Susana Díaz o daba tortas suaves o buscaba el hígado del contrincante, Juanma Moreno consigue pasar las sesiones de control sin que se le arrugue las rayas del traje. Con 58 escaños, después de haber abierto la caja de Pandora de la competencia impositiva de las comunidades en España, navega sobre la espuma de la ola. Recibe a presidentes de comunidades socialistas -la última, la de Aragón- y hasta la maltesa Roberta Metsola, líder del Parlamento Europeo, le llama Juanma.

Las izquierdas, el PSOE y Vox tienen buenos portavoces en estas sesiones. Inmaculada Nieto, de Por Andalucía, le ha tirado a Moreno del traje desde abajo. Memento mori, recuerdas que eres mortal. Cada 15 días, le ha anunciado Nieto al presidente de la Junta que le recordará la frase que el siervo le decía al oído al general victorioso de Roma. Recuerda que eres mortal, que gobiernas una comunidad con 25 de los 30 municipios con menor renta de España, que 1.185 enfermeras se han marchado de Andalucía en el último año y que los 8.000 autónomos del taxi viven con incertidumbre justificada cuál es su futuro si van a competir con los VTC.

Ése ha sido el espíritu de la crítica que ha hecho este jueves toda la oposición. Andalucía no es la líder económica de España, le ha venido a afear Juan Espadas, que ha criticado el contenido de la entrevista que este diario publicó hace dos semanas con el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz. Por primera vez, explicó en esta entrevista, Andalucía comienza a ser vista como líder en España.

Juanma Moreno entendió el mensaje, y en un tono un tanto existencialista dijo lo siguiente: "Mortales somos todos, y yo tengo una fecha de caducidad como presidente que sé cuál es, y otra vital, que afortunadamente no conocemos".

"Hay que rebajar la euforia", le recomendó Juan Espadas. "Su visita a Bruselas ha sido, como poco, desahogada", concluyó. Andalucía tiene un enorme potencial, eso nadie lo duda, pero la oposición le recuerda: aún nos queda mucho para, al menos, llegar a la media española de renta familiar. Y Moreno les responde: datos hay para argumentar casi todo, pero no se líen mucho, porque quien cierra los debates en las sesiones de control es él, y él también maneja las cifras.

Vox está en un momento de tránsito. Manuel Gavira, el portavoz recuperado tras el fiasco de Macarena Olona, ya no es el atacante más destacado del Gobierno de Juanma Moreno. Se le acerca, da pellizquitos, pero no es aquel partido que se veía en San Telmo. "Le veo a usted más centrado, señor Gavira, lo que no es malo", le responde Juanma Moreno, que finaliza con una petición de apoyo a todos los partidos, no sólo a Vox, para que voten a favor del Presupuesto. Con 58 escaños sobre 109.