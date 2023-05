Juanma Moreno ralentiza la ley de regadíos de Doñana hasta después de las elecciones

El PP no dará nuevos pasos en el trámite de la ley de regadíos de Doñana hasta después de las elecciones del 28 de mayo. No habrá, por ejemplo, comparecencias de los expertos, muchos de ellos científicos que se oponen al proyecto, para opinar sobre el texto. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha repetido este jueves en el pleno del Parlamento andaluz que sólo retirará la ley si el Ministerio de Transición Ecológica le da una alternativa, y a la vez ha indicado que esperará a las municipales.

Los populares creen que las elecciones en la provincia de Huelva respaldarán en cierto modo un relato que, hasta el momento, no comparten ni otros partidos ni otras administraciones. La ministra, Teresa Ribera, ya ha afirmado que no hay una alternativa de agua para esas 800 hectáreas del Condado de Huelva y el PSOE no presentará mociones a la proposición de ley. La respuesta unísona socialista, al menos de momento, es que no habrá negociación. El PP ralentiza el trámite hasta las elecciones, lo que le permite no tener que escuchar a los expertos y esperanzarse con un respaldo electoral.

"Le animo que vaya a Huelva a decir lo que está diciendo sobre el ridículo que hemos hecho, ustedes han abandonado la agricultura y han abandonado a Huelva, será los onubenses quienes lo juzguen". La respuesta que Juanma Moreno ha dado a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, en la sesión de control refleja bien las esperanzas que el PP tiene puestas en las elecciones municipales en la provincia de Huelva. Conscientes de que la ley de regadíos de Doñana, está perjudicando la imagen de moderación de Juanma Moreno, los populares consideran que un buen resultado electoral en los municipios de la comarca del Condado aliviará la presión sobre el Gobierno andaluz.

Vox aprieta

Pero, en este asunto, el PP siente detrás el aliento de Vox. Su portavoz, Manuel Gavira, se lo ha advertido: cualquier modificación será un ataque a los agricultores onubenses y a los andaluces. La lucha de ambos partidos por el mismo nicho electoral, el del campo onubense y almeriense, no puede ser más obvia. Toni Martín, portavoz popular, el hombre que pronuncia los parlamentos más duros, ha declarado que "Pedro Sánchez es el enemigo de los agricultores andaluces".

Aunque la mayor parte de las preguntas de la oposición al presidente este jueves versaban sobre la sanidad, el asunto de Doñana se ha vuelto a deslizar en el debate. Tanto que un tema se ha tragado al otro. Inmaculada Nieto ha vuelto a pedirle a Juanma Moreno que retire la ley de regadíos, para dejar "de hacer el ridículo". Sin embargo, Vox, el otro de los proponentes de la ley junto al PP, ha dejado claro que meterá toda la presión posible al Gobierno en el sentido contrario. Lo ha explicado su portavoz, Manuel Gavira: "No nos preocupa el PSOE, lo que nos preocupa es la postura de su formación", ha dicho en referencia al PP andaluz.

El líder de Vox le ha lanzado toda una advertencia a Juanma Moreno sobre posibles negociaciones sobre la ley de riegos. "Si ustedes se desdice, no sólo se lo tendrán que explicar a Vox, sino a los agricultores de Huelva y a los agricultores de toda Andalucía, que están muy pendientes de ello", ha indicado Manuel Gavira. Es evidente que Vox trata de competir con el PP en todas las zonas agrarias de Andalucía y, prueba de ello, es que Gavira considera que quienes se oponen a los nuevos riegos "van en contra de todo el sector primario andaluz y español".

Vox se lo ha dejado claro a Moreno: que no haga caso "a los burócratas europeos verdes" ni a la Comisión Europea ni a los partidos de izquierdas. Tanto PP como Vox han elevado la polémica de Doñana a un problema del Gobierno central con los agricultores y los regantes, porque ambos buscan el apoyo de un sector que comienza a estar muy crispado a causa de la sequía.

Pero el presidente de la Junta, sin rectificar su posición sobre la ley, sí ha avanzado de que está buscando "una solución". No hay que descartar, por tanto, que el PP termine por deslizar otra fórmula que, no obstante, no descontente a los agricultores con los que se ha comprometido.

La diputación de Huelva

Este mes hay elecciones, y se nota en todas las bancadas. Moreno ha recurrido a la metapolítica, al reprochar a Gavira que su pregunta tenía "cierto tufillo electoral". Y es cierto, aunque no es el asunto central, el resultado electoral de Huelva también está detrás de la polémica por los nuevos riegos de Doñana. El PP no gobierna ahora en ninguno de los municipios que se beneficiarían de los nuevos riegos: Almonte, Bonares, Rociana, Moguer y Lucena del Puerto, pero considera que su apuesta por los riegos lanzarán al partido en la comarca e, incluso, en la Diputación provincial.

La estructura demográfica de la provincia de Huelva, con una gran concentración entorno a su capital, hace muy complicado que el PP logre presidir la Diputación, aunque suba en los municipios afectados. El partido judicial de Moguer aporta tres diputados de los 27 que hay, y el de La Palma, cuatro. Además, la población con más habitante de los cinco municipios es Almonte, donde sus regantes están en contra de que se concedan nuevos permisos, ante el temor que falte agua para todos. Para que se produjese una alternancia en la Diputación, debería producirse un vuelco importante en la capital onubense y los municipios de alrededor, donde se eligen 12 diputados provinciales. El PSOE tiene ahora 16 de los 27 sillones.

El portavoz del PSOE, Juan Espadas, le ha afeado a Juanma Moreno que censure "el tufillo electoral" a Vox, ya que el socialista entiende que lo que mueve al presidente en este asunto es puro electoralismo. Espadas ha sostenido que el Gobierno andaluz ha creado un "problema institucional muy grave" con la Comisión Europea, a cuentas de la acusación de parcialidad que se hizo desde distintos ámbitos del PP.