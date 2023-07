Juanma Moreno pronostica "una mayoría de un día" si Pedro Sánchez sale investido presidente

El presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, ha mandado en la Junta Directiva regional de este martes dos mensajes claros: su apoyo incondicional al proyecto que lidera Alberto Núñez Feijóo ante los primeros cantos de sirena desde Madrid y su convencimiento de que la mayoría que pueda conformar Pedro Sánchez tras los resultados del 23J va a ser breve, porque está en manos de los independentistas, en manos de "un fugado", Carles Puigdemont.

Moreno ha denunciado, en su balance poselectoral, que "el sanchismo puede conformar una mayoría de un día, el de la investidura con Junts, Bildu, ERC… Pero no puede gobernar una legislatura". Así de rotundo se mostró Juanma con su pronóstico para los próximos meses. "Esa mayoría deja de existir al día siguiente, por las múltiples cesiones al independentismo", ha afirmado el líder de los populares andaluces.

Aunque ha reconocido que España se encuentra en una "situación compleja", el presidente de la Junta ha indicado que la solución la aportó Feijóo en el televisado cara a cara con Sánchez en la campaña. "Lo sencillo es dejar que el más votado gobierne, como propuso nuestro presidente en el debate". No obstante, Moreno se ha mostrado pesimista y es consciente de que en el PSOE no volverán a facilitar la investidura de un candidato del PP. "No creo que el sanchismo esté a la altura de las necesidades de España, pero se van a tener que retratar todos", ha señalado.

Ha advertido de que desde Andalucía van a estar muy atentos porque si no, vamos a ver cosas que "nos van a helar a todos", empezando por los intentos de los nacionalistas e independentistas para "destruir el marco de convivencia y el proyecto de concordia constitucional", con Otegi y Puigdemont, "mandando" en este país.

Por ello, Moreno piensa que Feijóo debe intentar una investidura, "que puede ser en septiembre", y demostrar a España que "es una hombre cabal, con talla política y humana". "Irá con la esperanza de ofrecer un gobierno fiable, estable y viable", aunque de momento los números no le son favorables. España, según Moreno, requiere de más "responsabilidad y sentido de estado que nunca" y no está para "malabares ni cambalaches", que es lo que ofrece el PSOE.

En este punto, el presidente del PP-A ha elogiado el trabajo del líder gallego, ya que en "15 meses" ha sacado al partido de "una gravísima crisis" y lo ha puesto de nuevo como la formación más votada del país. "Le mandamos nuestra enhorabuena por ganar las elecciones. ¡Gracias, presidente!", ha afirmado.

En el plano regional, Moreno ha defendido sus números, aunque no ha cumplido con unas expectativas que se manejaban internamente. No han logrado duplicar el número de escaños que aportan al Congreso. Las cuentas eran pasar de 15 a 30, pero es cierto que ha crecido en 10 diputados, hasta llegar a los 25. "Hemos ganado en todo, hemos sido una pieza clave en la victoria de Feijóo y hemos conseguido ganar tres elecciones consecutivas en algo más de un año: las autonómicas, las del 28-M y estas elecciones generales", ha explicado el presidente de la Junta.

Como era de esperar, Moreno ha destacado que el PP andaluz ha aportado el 20% de los votos que ha cosechado en España. Para Moreno, es muy importante seguir contando con "la confianza de los andaluces, a los que no vamos a decepcionar". "Tenemos que seguir siendo la primera fuerza de Andalucía, que es muy importante en la arquitectura de España. Que nadie piense lo contrario".

Para el presidente, el resultado de las elecciones generales en Andalucía demuestra la "confianza" de los ciudadanos en el proyecto político del PP andaluz, que es "fiable, razonable y que está absolutamente implicado en el presente y futuro de esta tierra".

Aquí ha mandado un mensaje a navegantes para los tiempos convulsos que se vaticinan, porque "Andalucía no va a ser arrinconada, no va a haber privilegios ni intereses personales de Sánchez. Esta comunidad ejercerá su liderazgo, primero por los intereses de Andalucía y luego por los de la España constitucional".