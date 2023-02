Juanma Moreno pide elecciones generales

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, cree que Pedro Sánchez debe convocar ahora las elecciones generales, y no esperar a finales de año, cuando están previstas por ley. Serán uno de los dos primeros domingos de diciembre. El argumento de Moreno es que "no hay un Gobierno, hay dos", "sin capacidad para dar estabilidad" ni alcanzar acuerdos, como se está demostrando con la reforma de la ley del sólo sí es sí. Antes de entrar en el Pleno del Parlamento andaluz, ha juzgado como "bochornoso" el desacuerdo entre el PSOE y Podemos, socios en el Gobierno central. Después ha añadido: "Está en descomposición".

Juanma Moreno es el principal líder autonómico del PP y persona de confianza de Alberto Núñez Feijóo. Por eso, el llamado que ha hecho este jueves a la convocatoria electoral se debe entender como el refuerzo de una estrategia de los populares. Hasta diciembre de 2023, cuando tocan las generales, solicitarán un adelanto, al menos si no se solucionan los desencuentros entre Podemos y el PSOE. Y, de momento, no hay visos de ello, porque en esta polémica que afecta al Gobierno también hay un pulso interno entre las ministras de Podemos y la de Trabajo, Yolanda Díaz, por la coalición electoral Sumar.

Núñez Feijóo, que estará el próximo domingo en Sevilla, también ha solicitado el adelanto en varias ocasiones, aunque el PP cree que Pedro Sánchez aguantará hasta el final. En el último semestre de 2023 ocupará la presidencia rotatoria de la Unión Europea, y nadie cree que Sánchez renuncie a tal proyección internacional. Pero una cuestión distinta, según los populares, es que arrastre hasta entonces en una fase de "descomposición", con una "agenda legislativa repleta de polémicas", que le lleve a un desgaste electoral mayúsculo.

El PP andaluz debe mantener el "empuje de las autonómicas hasta las generales", se afirma desde Génova

En este contexto, las elecciones municipales del 28 de mayo se sitúan como un examen para los líderes del PSOE y del PP. En esto, Andalucía va a jugar un papel muy importante por su dimensión. Como sostiene un dirigente nacional de este partido, "el PP andaluz tiene que mantener el empuje de las autonómicas hasta las generales". El 28 de mayo se debe notar. Los populares se ha marcado el reto de, al menos, empatar en votos con el PSOE en Andalucía.

El Gobierno central se ha roto mediante una quiebra entre las ministras de Podemos y el resto del Ejecutivo. A pesar de que el presidente Pedro Sánchez ha criticado, ya abiertamente, las consecuencias de la ley de libertad sexual, la ministra de Justicia, Pilar Llop, no alcanza un acuerdo con las ministras de Igualdad y de Asuntos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, respectivamente. El grupo socialista ha presentando una proposición de ley para cambiar la norma en el Congreso, pero tendrá que buscar apoyos en otros aliados, no en Podemos, enrocado en la ley actual.

Juanma Moreno ha recordado que el PP ha ofrecido apoyo al PSOE para aprobar esta reforma. Fuentes populares han explicado que el ofrecimiento se mantiene, pero no hay ningún contacto con los socialistas para este asunto. El PSOE intenta sacar la reforma con el voto de los partidos de la investidura, a excepción de Podemos, pero con eso no bastaría. Lo que el grupo socialista propone para solventar la rebaja de las penas y las excarcelaciones de los agresores sexuales es que haya un agravante de violencia, intimidación o anulación de la voluntad. La ley del sólo sí es sí ha abierto una crisis seria en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Irene Montero ha avisado de que ella no saldrá del Gobierno, aunque se cambie la ley.

Otro asunto sería que Pedro Sánchez decidiese prescindir de estas ministras con unos ceses. Esto tampoco obligaría a convocar elecciones generales, porque el Gobierno tiene aprobado el Presupuesto de 2023. Sin embargo, políticamente, abriría una fase de debilidad hasta diciembre.

Hasta el momento, en Andalucía se han producido 112 rebajas de condenas como consecuencia de la nueva ley, y de éstas, cuatro han concluido con excarcelaciones.