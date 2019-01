Juanma Moreno y el perrito atrapado en la alambrada

Un candidato a la presidencia de la Junta y un perrito malherido. La historia que el popular Juanma Moreno ha colgado este sábado en las redes sociales ha sumado en pocas horas un millar de comentarios. Un gran impacto tras el que algunos han visto una ocasión de propaganda sin igual para el presidente del PP andaluz. Valoraciones al margen, de momento, ha servido para abrir el debate sobre el maltrato animal.

Moreno ha colgado unas fotos donde se ve liberando a un cachorro que encontró atrapado en una alambrada de púas y ha lamentado “el daño gratuito” que casos como este provocan a los animales.

He salido a correr y me he encontrado en medio del campo a un perrito al que algún indeseable había amarrado a conciencia a una alambrada con púas. El animal estaba herido en una pata. Me supera y me parece despreciable la falta de humanidad y el daño gratuito de casos como este. pic.twitter.com/8sAKvXMfLE