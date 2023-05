Juanma Moreno necesita un fontanero

"Al presidente no le hace falta un pararrayos, lo que necesita es un fontanero". Así explica una persona cercana a Juanma Moreno lo que es una realidad desde hace unos meses en el Gobierno andaluz, no hay nadie en San Telmo que se encargue de prever los conflictos, de solucionar los marrones, de hacer diagnósticos certeros y de anticiparse a los problemas. El caso de la nueva ley de regadíos de Doñana ha dejado en evidencia esta falla del Ejecutivo de Juanma Moreno. El PP pudo haber esperado a presentar la proposición después de las municipales, alguien tenía que haber presionado a Vox porque, al fin y al cabo, el partido tiene una mayoría absoluta de 58 escaños y, lo que es peor, no hubo quien calibrase que el PSOE de Andalucía y Juan Espadas iban a cambiar de opinión. Otra persona con puesto en San Telmo es más crítica: "Juanma necesita más fontaneros y menos bomberos".

El término fontanero en política proviene de los asesores presidenciales de la Casa Blanca, también se les ha llamado pretorianos: son personas bajo el mando del presidente que ni aparecen ni hacen declaraciones, que resuelven los problemas y se encargan de la planificación. Manuel Chaves tuvo excelentes fontaneros. Aunque Gaspar Zarrías coordinase el Gobierno, casi siempre tuvo por detrás a Alfredo Pérez Cano. El vicepresidente Manuel Jiménez Barrios, segundo del Ejecutivo de Susana Díaz, se apoyaba en el imprescindible Fernando López Gil. ¿Quién hace ese trabajo en San Telmo? Parece que nadie, según varias fuentes. O lo hacen de modo parcial.

En la pasada legislatura, Juanma Moreno contaba con dos personas que evitaban que el presidente cargase con los asuntos más espinosos o que protagonizaran la desagradable confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez. Fueron Juan Marín, vicepresidente de Ciudadanos, y Elías Bendodo, consejero de Presidencia. Ellos eran los pararrayos, los que daban la cara. Marín ha comentado en alguna ocasión, después de salir del Gobierno, que era él quien muchas veces se quemaba para salvar al Ejecutivo, nunca trató de sacar un rédito particular para Ciudadanos. Pero Marín y Bendodo articulaban el blindaje del presidente, no eran exactamente los fontaneros.

El nuevo papel de Antonio Sanz

El hombre de San Telmo, el que cargaba con todos los papeles, era Antonio Sanz, entonces viceconsejero de Presidencia. Si se revisa la hemeroteca de los primeros cuatro años del Gobierno de Juanma Moreno, Sanz apenas aparece, no inaugura eventos, no va a los toros, está encerrado en San Telmo, donde todo el mundo sabía que él era el organizador, Bendodo se dedicaba a la política. Parafraseando a Alfonso Guerra, Sanz cocinaba los platos, y Juanma Moreno los servía.

Antonio Sanz, ahora consejero de Presidencia, tiene ahora agenda propia, es el coordinador del Gobierno, pero también tiene otras competencias que le quitan tiempo. Además, ahora ha asumido la gestión del Plan Infoca, que siempre había sido de la Consejería de Medio Ambiente, de ahí que la fuente citada antes sostuviera que se necesitan más fontaneros y menos bomberos.

Moreno dará un paso atrás en el escenario a partir del 28-M, sus consejeros regresarán a la escena

Esta asunción de competencias ha contado con el visto bueno de Juanma Moreno. El presidente cree que su portavoz, el consejero Ramón Fernández-Pacheco, tiene que dedicar más tiempo a trasladar la imagen y los mensajes del Gobierno y eso pasa, entre otros asuntos, por viajar más a Madrid y a Bruselas. Moreno confía en el recorrido que el almeriense puede tener a lo largo de la legislatura.

Antonio Sanz tiene de viceconsejero a Tomás Burgos, que fue secretario de Estado de Seguridad Social y es un político solvente, pero hace, precisamente, esa labor de fontanería que va más allá del recinto de San Telmo. Cubre en buena parte esa labor, pero no del todo.

Desde que ganase las elecciones autonómicas de junio de 2022, con una mayoría absoluta de 62 escaños, Juanma Moreno ha venido asumiendo la imagen, la voz y el mando político del Gobierno. Fue él quien solicitó el voto a personas que no habían votado nunca al PP, y se considera responsable de mantener ese liderazgo, pero la sobreexposición pública es tan amplia que resulta peligrosa. Moreno es consciente de ello, no culpa a sus consejeros, sino a él mismo, pero cree que el momento para dar un paso atrás en el escenario será después de las elecciones municipales del 28 de mayo.

La campaña de estos comicios da buena cuenta de que Moreno es el único activo del PP, más allá de algunos de sus alcaldes más consolidados, como el malagueño Francisco de la Torre. Es el recurso del partido, de ahí que esté dedicado de lleno a la campaña, con dos, tres y hasta cuatro actos diarios todos los días de la semana. En Presidencia saben que Moreno necesita no sólo un respiro, sino recobrar el puesto que tuvo en la anterior legislatura.

Será el momento de sus consejeros. A diferencia de la anterior etapa, ahora hay consejeros más políticos, caso de Antonio Sanz, Dolores López o José Antonio Nieto, que deben comenzar a aliviar la exposición del presidente. Pero eso no presenta ningún problema, Moreno cuenta con ello. Otro asunto es el de los fontaneros.

La ley de regadíos de Doñana ejemplifica el error de planificación, de cálculo y de desconocimiento de cómo iba a actuar el PSOE

La ley de regadíos de Doñana ejemplifica una falta gravante de planificación. Nadie previó que podía convertirse en un regalo para Pedro Sánchez en plenas elecciones municipales, nadie supo que Juan Espadas se iba a oponer de modo frontal al proyecto y alguien debió rehacer los planes cuando supo de la posición del Ministerio de Transición Ecológica y de Bruselas, porque se habían producido varias conversaciones antes de presentar la proposición de ley. Frente a esa cautela, ganó el bando onubense del Gobierno, capitaneado por Dolores López, y a partir de ahí todo fue a peor.

Un caso similar es el de la Consejería de Salud. Su orden de tarificación de servicios del SAS para externalizarlos incluía la Atención Primaria. Juanma Moreno lo desconocía, y nadie en Salud previó que eso sería armamento en mano de los partidos de izquierdas. La orden se tuvo que rectificar, pero los sindicatos quieren otra vuelta de tuerca. Y un último ejemplo que lo explica todo: el presidente no puede inaugurar un servicio en un hospital, en el Militar de Sevilla, un área de psiquiatría infantil, para que no se ponga en funcionamiento. Eso no se le escapa a un pretoriano.