Juanma Moreno aboga por abandonar "el odio y la intolerancia" en su mensaje de Fin de Año

Si el año pasado eligió un hospital, el Militar de Sevilla, esa vez ha sido la barra de un bar, la de la Taberna Granados, una de las más señeras de Granada. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha pronunciado este jueves el mensaje de Fin de Año, una tradición ya entre los dirigentes de las comunidades autónomas. Como la vez anterior, la pandemia del Covid ha centrado buena parte del discurso, aunque, en esta ocasión, el avance de la pandemia le permite ser más optimista. El presidente ha clamado contra "el odio, la rabia y la intolerancia" que, en su opinión, está empañando todo tipo de debates en España y en Andalucía. El mensaje ha sido emitido por Canal Sur.

El Militar de Sevilla ha sido uno de los hospitales que el nuevo Gobierno ha abierto en este mandato. Con ello quiso elogiar a los sanitarios y, a la vez, reclamar su gestión con un mensaje que fue criticado por la oposición por el uso que hizo de estas instalaciones. Y esta vez, el presidente ha querido apoyar al sector de la hostelería y el turismo, que es el que más tarde se está recuperando, debido a la insistencia de la pandemia. Taberna Granados es un local por donde pasaron García Lorca, Falla, Dali, Francisco Ayala y Morente. al final del mensaje, Moreno toma una caña y se sienta junto a la clientela del local. Ése es el gesto.

Este es el último discurso televisivo de Fin de Año de esta legislatura. A ello se ha referido, al recordar que su voluntad es concluir todo el mandato: "Como sabéis, 2022 será año electoral en Andalucía. Aún no conocemos la fecha, pero mi deseo es que sea lo más tarde posible, porque cada día es importante en la recuperación económica y social. El tiempo que quede hasta las elecciones no vamos a estar de brazos cruzados. Tenemos trabajo por delante y cuestiones muy importantes a las que atender".

El presidente sostiene que, en estos momentos, no serán necesarias adoptar restricciones, ni para el sector de la hostelería ni para el sistema educativo. Las clases se debe reanudar después de Reyes. En su mensaje, el presidente explica que, antes de la vacunación masiva, en las olas anteriores, de cada 100 infectados por Covid, 10 terminaban en los hospitales. Ahora sólo son dos. Asegura qye la presión en las UCI es "asumible", por lo que no se espera nuevas medidas. El 93% de los andaluces mayores de 12 años está vacunado, y ya hay 200.000 niños que se han inyectado. En total, Andalucía ha puesto 15,5 millones de vacunas, aunque Juanma Moreno ha recordado a los 6.300 andaluces muertos por la enfermedad.

La Consejería de Salud se desprendió de 8.000 de los 20.000 profesionales que contrató a causa de la pandemia. Moreno no ha citado este asunto, pero ha defendido que "el sistema sanitario andaluz es hoy mejor que en el pasado". Ha recordado que durante su mandato ha abierto seis hospitales y cinco centros de salud.

El presidente se ha referido al actual clima de crispación, que ya no sólo es político, sino social. A la polarización que España nunca ha abandonado se suma la fatiga de la pandemia. "Quiero hacer un llamamiento a todos los sectores económicos y sociales, y también a los partidos políticos del Parlamento, sobre la necesidad del diálogo y el consenso", para seguir: "Sé que los tiempos están raros. Se levanta uno a las siete de la mañana, pone las noticias o mira las redes sociales y ya hay alguien enfadado. Parece como si ya nadie aguantara a nadie, ni otras ideas diferentes. El odio, la rabia, la intolerancia... ¿Cuándo hemos sido nosotros así? ¿Cuándo ha sido Andalucía así? Ni lo somos ni lo queremos ser. Y yo, desde luego, voy a hacer todo lo posible para que no lo seamos".

Ha abogado por recuperar los consensos, ahora que su Gobierno se ha quedado sin el aliado estable de Vox, aunque ha abierto nuevos cauces con los partidos de la izquierda. "No me canso nunca de reivindicar el espíritu de la Transición, el de los grandes acuerdos, tan válido hace cuatro décadas como ahora, cuando luchamos contra un enemigo invisible pero no invencible", ha indicado.

Juanma Moreno se ha referido a dos asuntos que Vox viene negando: el calentamiento global y la violencia machista. "En 2021 han muerto en Andalucía ocho mujeres víctimas de la violencia machista. Su recuerdo está muy presente en todos nosotros en estos días y, junto al homenaje, el compromiso firme de seguir luchando contra esta lacra y contra todos los tipos de violencia física y psicológica que se producen en nuestra sociedad". Y sobre el calentamiento ha recordado que incendios como el de Sierra Bermeja son más graves debido a este efecto. "Hay mucha tarea -ha sostenido- que hacer en materia medioambiental. En los últimos meses hemos visto claramente que los efectos del cambio climático son ya reales en Andalucía.