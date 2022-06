Juanma Moreno se estrena con "humildad" y ataques a Pedro Sánchez

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, no se refiere a sus 58 escaños como una mayoría absoluta, sino "suficiente", en una muestra más que de que desea hacer de la "humildad" su sello de dirigente andaluz. Moreno, que será reelegido presidente el 22 de julio en el Parlamento, sin necesidad de negociación con ningún otro partido gracias a ese resultado, ha reunido este viernes a su junta directiva autonómica. Sobre todo, para que nadie caiga en la "euforia", para que sean "dialogantes" y "humildes", pero hay algo que no ha cambiado en su discurso: la crítica feroz que hace del Gobierno de Pedro Sánchez. Este Gobierno, ha dicho del Ejecutivo central, "crea angustia".

Para que la investidura sea tan rápida, necesita que los grupos políticos accedan, pero sobre todo que el próximo presidente de la Cámara sea igual de diligente. La que será, posiblemente, presidenta, Loles López o Patricia del Pozo, le dará sólo siete días a los partidos para completar la ronda de consultas, después de la que ella hará su propuesta.

Juanma Moreno quiere que el 22 de julio sea elegido en el Parlamento andaluz

Juanma Moreno ha advertido a los suyos de que hay que saber "interpretar" los resultados de las elecciones de este domingo, porque, en su opinión, esos "58 escaños no son del PP, son de los andaluces, y a ellos debemos servir". También ha apelado contra los "halagos" masivos, en lo que es un estilo propio de este presidente andaluz, es ese tono de sosiego, tanto en la gestión del Gobierno como en su acción propia, el que le ha llevado a logar el mejor resultado electoral del PP andaluz y uno de los mejores de la historia de la autonomía andaluza.

En eso seguirá, aunque tampoco va a dejar de mirar al Gobierno central como cajón de sastre de todo aquello que escape de su gestión. "No tenemos varitas mágicas, ha problemas enconados en toda Europa", ha dicho, para después quejarse de la gestión de Pedro Sánchez. De él y su Ejecutivo ha dicho: "No hay dirección, no hay liderazgo, y medio Gobierno se pelea con el otro medio Gobierno (...) Las herramientas las tiene el Gobierno central".

Lo que ha defendido es que él gobernará como si no tuviese una mayoría absoluta, aunque ya no estará obligado a pactar con ningún partido ni leyes ni iniciativas parlamentarias. Ha explicado que su objetivo es "ayudar a las familias y a las pymes" a superar las secuelas de la subida generalizada de precios. "La inflación está desbocada", ha valorado, a la vez que ha alertado de que se acercan "tiempos difíciles que pueden ser muy difíciles".

Moreno ha dado las gracias, "en especial", a quienes le vienen apoyando desde 2014, cuando fue elegido presidente del PP andaluz. El presidente sostiene que éste es el PP que él quería, "interclasista" y "andalucista". Varios de ellos le acompañarán en el nuevo Gobierno. Entre los nombres que más suenan, y que de un modo u otro estarán, o al frente de las consejerías o en otros altos cargos figuran Loles López, actual secretaria general del PP; Antonio Sanz, viceconsejero de Presidencia; la malagueña Patricia Navarro, y Marifrán Carazo, actual consejera de Fomento, así como José Ramón Carmona.

Una de las dudas es si Moreno seguirá contando con algún consejero de Ciudadanos. Se da por hecho que seguirá Rocío Blanco al frente de la cartera de Empleo, aunque ella nunca militó en el partido naranja y ha estado más cerca del PP que de la formación que la propuso. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, podría ser una de las que entrara en el Ejecutivo como independiente.