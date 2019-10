Juanma Moreno convierte al PP andaluz al ecologismo

Nadie en el PP había hecho, hasta ahora, una defensa de los postulados ecologistas como el que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha realizado este jueves en el Parlamento. Ha anunciado "una revolución verde" en Andalucía, ha prometido "el mayor plan forestal de la historia de Andalucía" y 800 millones de euros para poner en marcha nuevas depuradoras en la comunidad desde ahora al final de la legislatura. Y lejos de desmentir el cambio climático o de relativizarlo, ha asegurado que esto es "una cuestión de Estado" y que compromete "el desarrollo y el porvenir" de los andaluces.

Fue Mariano Rajoy, anterior presidente del Gobierno, quien se mofó de los agoreros del calentamiento de la Tierra con aquello del "primo de Sevilla" que, aun siendo una eminencia en Física, no acertaba a pronosticar el tiempo que haría al día siguiente. Los anuncios que Juanma Moreno ha realizado en el Parlamento surgen, además, de una pregunta realizada por el portavoz del PP en la Cámara, José Antonio Nieto. "Lecciones en la defensa del medio ambiente no me van a dar, como poco, tengo la misma sensibilidad que los de la bancada de enfrente", ha dicho en referencia a la oposición de izquierdas. Antes, Nieto se había expresado en términos parecidos: "No hay que ser de izquierdas ni de ningún 'ista' para defender el medio ambiente ni luchar contra el cambio climático".

El Gobierno andaluz va a nombrar un comisionado contra el cambio climático, que estará al frente de una oficina para este asunto, pero Juanma Moreno ha revelado este jueves que será él, "personalmente, quien lo supervise". Ya antes de convertirse en presidente de la Junta, cuando estaba en la oposición, Moreno había expresado en varios foros la repercusión que iba a tener el calentamiento global en la comunidad y había lamentado lo que el juzgaba como escaso interés oficial por las masas forestales.

En este sentido, ha anunciado un plan forestal por valor de 210 millones de euros. El último de estos se aprobó y desarrolló con los gobiernos de Manuel Chaves, cuando se puso en pie el plan Infoca, modelo en la extinción de incendios. Moreno se ha quejado de que muchas depuradoras instaladas en Andalucía no funcionan bien, y ha indicado que la Junta invertirá 800 millones de euros en depuración hasta el final de la legislatura. La Junta también va a adelantar un año, a 2020, el final del uso de las bolsas de plástico en los comercios y solicitará una ampliación de las líneas de evacuación eléctrica para aumentar la potencia instalada de energías alternativas.

Después de la intervención de Moreno, su consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo, anunció que el Consejo de Gobierno del próximo martes se reunirá en Doñana para reivindicar su conservación ahora que se cumplen 50 años de su declaración. Crespo indicó que la inversión en Doñana llegará este año a los 17,5 millones de euros.