Juanma Moreno exhibe estabilidad y sus diferencias con Vox

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha comenzado este miércoles su discurso sobre la situación política de Andalucía con una mención a la celebración del Día del Orgullo LGTBI. Aunque la fecha coincida, no es casual. Justo en unos momentos en los que otros barones regionales del PP están negociando gobiernos o pactos con Vox, Moreno ha querido exhibir sus diferencias ideológicas en dos de los asuntos en el que los el partido de Santiago Abascal hace más hincapié: los derechos del colectivo LGTBI y la violencia machista. Diferencias con Vox y diferencias con respecto a otros gobiernos autonómicos donde el PP no tiene la mayoría absoluta.

"Hace un año les ofrecí un proyecto claro y un Gobierno sólido, estamos cumpliendo, hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer", ha indicado Moreno desde la tribuna al inicio de una sesión que el Parlamento dedicará a debatir sobre la situación política de Andalucía. Llega al año de la victoria del PP en las elecciones de junio de 2022, pero también a las puertas de la campaña de las elecciones generales del 23 de julio. La contaminación del debate nacional es inevitable, pero de momentos los populares andaluces están viendo desde la barrera los problemas que su partido está teniendo en otros territorios por la falta de un criterio común para negociar con Vox.

Sólo Juanma Moreno y la madrileña Isabel Díaz Ayuso se libran de los acuerdos con Vox, pero lo hacen de modo diferente. Mientras la madrileña juega en el campo voxero, Moreno se empeña en marcar las diferencias con quienes fueron aliados parlamentarios en la pasada legislatura. "Vamos a continuar una lucha sin cuartel contra la violencia machista, que debe ser un objetivo común e indiscutible de toda la sociedad", ha indicado en referencia a la violencia de género, antes de subrayar que el Instituto Andaluz de la Mujer tiene ahora el mayor presupuesto de la historia. Éste ha crecido en 50 millones de euros desde 2018. Moreno ha anunciado que la Consejería de Igualdad firmará mañana un acuerdo con las patronales de hostelería y ocio un protocolo para prevenir la violencia contra la mujer.

El discurso de Juanma Moreno ha durado poco más de una hora, ha leído 19 folios en los que ha ido desgranando la gestión de cada una de sus consejerías, aunque con un acento especial en los asuntos sociales. Ha llegado a decir que su Gobierno "es el más social que ha tenido Andalucía", porque "nunca tantos andaluces tuvieron prestaciones de Dependencia, nunca antes el Instituto Andaluz de la Mujer tuvo tanto Presupuesto, nunca se atendió a tantas familias vulnerables y nunca tantas familias recibieron ayudas para comedor o transporte escolar".

El portavoz de Vox, Manuel Gavira, ha contestado a los periodistas que no se siente interpelado por asuntos que, en su opinión, pertenecen a la "vida íntima" de los andaluces. "La vida íntima no es hablar de Andalucía, hablar de Andalucía es hablar del paro, de la sanidad pública que está manifestada ahí fuera, no me preocupa la vida íntima de los demás, siempre que no se cuestione la mía".

La tesis de Juanma Moreno es que su Gobierno ha conseguido proyectar la solidez, gracias a la mayoría absoluta, a otros territorios de España, que eso se está dejando ver en la economía y en el liderazgo político en el resto del país. Y, a su juicio, eso es lo que no desea el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "legislar" contra Andalucía. Moreno sí ha anunciado que defenderá los intereses andaluces "gobierne quien gobierne en España", en lo que ha sido una única referencia a la posible victoria de Alberto Núñez Feijóo en la próximas elecciones generales.

El discurso ha dejado poco lugar a la autocrítica, excepto a un único asunto: el de la gestión de la sanidad. En este sentido, Juanma Moreno ha aludido a un problema que considera nacional, y es la falta de financiación de un sistema público que debe hacer frente a una población cada día más envejecida y a una constante innovación de la tecnología y los tratamientos "que encarecen el servicio". Estos problemas, según el presidente, "no tienen color político", y se dejan ver tanto en Andalucía, como en Madrid, en Cataluña y en el País Vasco. Moreno viene a coincidir con el presidente de la comunidad de Aragón, Javier Lambán, que solicitó por carta a Pedro Sánchez un debate para discutir sobre la financiación sanitaria.

Moreno ha hecho suya esta petición, y ha anunciado que solicitará al próximo presidente del Gobierno una reunión de líderes autonómicos para abordarlo. No es la primera vez que el presidente pone el acento en un asunto que socava el servicio público en todas las comunidades. La Consejería de Salud tiene ahora un presupuesto de 13.837 millones de euros, es un 40% más que en 2018, pero esto no está evitando que afloren los problemas, en especial en la Atención Primaria. Lo que viene a sugerir el presidente, aunque no lo explicite, es que hay que aumentar las vías de financiación del sistema público de salud.

Juanma Moreno también se ha referido en su discurso al asunto más polémico de su primer año de este segundo Gobierno: el de la ampliación de los regadíos en la comarca del Condado, en Huelva. Sin muchas novedades, porque lo que el presidente espera es que el líder socialista, Juan Espadas, explique ante el Parlamento cuál es la propuesta alternativa de su partido. Moreno no acepta ninguna negociación que no pase por el trámite parlamentario de la nueva ley, que debe aprobarse antes de que finalice este período de sesiones.