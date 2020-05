Juanma Moreno espera que se pueda viajar por toda España a mediados de junio

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, cree que "a mediados de junio" se debería poder viajar por todo el territorio nacional. Es una intención, pero es posible si, tal como ha adelantado Pedro Sánchez, los tramos finales de las fases se flexibilizan. Tal como está el plan de transición, las provincias más adelantadas, como las andaluzas, saldrán de la fase 3 el 21 de junio, por lo que hasta ese día no se podrá viajar.

Sin embargo, el presidente Sánchez explicó que algunas fases podrían acabar antes de los 15 días, es posible, por tanto, que Andalucía terminase la 3 el 14 de junio. Es algo que no está decidido, que depende de cómo evolucionen los contagios, pero es posible.

Para Juanma Moreno, esta novedad supondría un balón de oxígeno para el turismo. "No hay turismo si no hay movilidad y no hay actividad económica si no hay movilidad", ha valorado el presidente andaluz en una entrevista en Tele 5. "Siempre que tengamos el índice de casos que tenemos ahora y los controles de acceso y vigilancia virológica, estamos dispuestos a seguir dando pasos adelante en esa movilidad, que genera empleo", ha recalcado.

El sector turístico andaluz podría contemplar una temporada veraniega si la movilidad entre provincias se permite. Sobre el turismo internacional, la ministra del ramo, Reyes Maroto, ha anunciado que la cuarentena de 15 días en los vuelos del extranjero finalizará con el estado de alarma. Esta excepcionalidad puede acabarse el 27 de junio.

Sobre la situación asimétrica de Granada y Málaga, estas provincias entrarán en la fase 2 el próximo lunes y es posible que alcancen la 3 junto a toda Andalucía el 7 de junio. Estarían sólo una semana en la 2.

Con los datos actuales de la pandemia en Andalucía, Moreno cree "razonable" que esta región avance, pues de lo contrario "se nos va a caer todo y no vamos a tener dinero ni para mantener el sistema público de salud", ha advertido. "Somos partidarios de esa reactivación económica responsable, sensata, progresiva y siempre vigilando los focos de posibles infecciones; tenemos que empezar a movernos para que nuestra economía no se hunda", ha reiterado.