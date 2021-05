Juanma Moreno da positivo por Covid

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado positivo en la prueba del Covid, a la que se ha sometido esta tarde de jueves. El presidente fue informado durante la sesión de control al Gobierno que el lunes había tenido un contacto estrecho con una persona que había dado positivo, por lo que siguió el protocolo establecido.

Juanma Moreno, que hasta el momento no ha mostrado ningún síntoma de la enfermedad, se encuentra bien y permanecerá en aislamiento domiciliario hasta el día 3 de junio, fecha en la que se cumplen diez días del contacto estrecho. El presidente no salió a hablar con los periodistas después de la sesión de control, como es habitual, debido a que ya conocía que podía estar infectado. En un mensaje que ha difundido por las redes sociales, y grabado en su casa, ha explicado que se ha infectado cuando sólo le faltaba unos días para vacunarse, por lo que ha llamado a "no bajar la guardia" ni "relajarse" en estos momentos.

El presidente ha participado durante la pandemia en "cientos de reuniones" y ha visitado "una treintena de centros sanitarios", pero con cuidado logró no contaminarse. Por eso, explica en el mensaje, "quiero trasladaros una llamada a la prudencia". En la misma sesión parlamentaria, antes de recibir la información, Juanma Moreno había comentado que en pocas semanas estaría vacunada casi toda la Cámara, debido a que le edad media se sitúa entre los 40 y 55 años. El presidente nació el 1 de mayo de 1970.

Según la Junta, los miembros del Consejo de Gobierno, que se reúne los martes, no pueden considerarse contacto estrecho, por lo que el resto de consejeros no debe guardar aislamiento. Las reuniones se celebran con mascarilla y en el salón de los Espejos del palacio de San Telmo, que es bastante amplia y cuanta con amplios ventanales al jardín trasero. Lo mismo ocurre con los miembros del Parlamento que han participado en el pleno de estos dos días en la Cámara andaluza.

Según ha comunicado el Gobierno andaluz, esta circunstancia no altera sus funciones como presidente autonómico, "por lo que trabajará desde su domicilio ejerciendo sus responsabilidades de gestión". "Como resulta obligado -sigue el comunicado-, la agenda institucional pública del presidente ha sido suspendida, así como sus reuniones presenciales. Tanto las reuniones de trabajo previstas como el Consejo de Gobierno del próximo martes y el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto, conocido como comité de expertos, los presidirá por vía telemática desde su domicilio".

En el Consejo de Gobierno, la consejera de Medio Ambiente, Carmen Crespo, también se infectó en los primeros meses de la pandemia, pero evolucionó bien. La presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, también pasó la enfermedad.