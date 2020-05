Juanma Moreno pide que el estado de alarma se acabe en mayo

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, también opina que el estado de alarma debería finalizar. Pero tampoco tiene prisa en ello. Mayo es un buen para que vea cómo se acaba. Tal como ha planteado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el dirigente andaluz se suma, pero con muchos matices, a quienes creen que este estado debe ser sustituido por otros instrumentos legales.

"Creo que es una decisión importante como para no despacharla en un cuarto de hora, y así se lo he dicho al presidente y a mi formación política", ha indicado. Su posición es que el mando único también necesita una desescalada, no es tan contundente como otros dirigentes del PP, pero tampoco se desmarca de su partido. "Lo que es evidente es que, a medida que las cifras mejoran, el estado de alarma ya no estuviese a finales de mayo o en junio", ha indicado.

La idea de Pedro Sánchez pasa por solicitar prórrogas hasta que todas las provincias estén en la fase 3, con lo cual se extendería hasta finales del mes de junio. El Congreso debate la cuarta prórroga este miércoles.

El grupo parlamentario del PP puede terminar votando en contra o planteando una abstención a la petición de la cuarta prórroga del estado de alarma. Más lejos ha ido el partido que dirige. La presidenta del PP de Sevilla, Virginia Pérez, ha pedido este domingo que se acabe el confinamiento de la población. La libre circulación de personas, al menos en grupos de 10, no llegará hasta el próximo 10 de mayo.

Menos de 10 contagios por cada 100.000 habitantes

Juanma Moreno ha intervenido este domingo en una nueva conferencia de presidentes con Pedro Sánchez. A la salida, en unan rueda de prensa telemática, ha declarado que 25 distritos sanitarios andaluces de la treintena tienen una tasa menor de 10 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes. Este es un buen parámetro para medir el retroceso de la pandemia. El cálculo que hace la Junta es sólo con los positivos de PCR y medidos a lo largo de 14 días. Esta sí es la recomendación de cálculo que realizó el Ministerio de Sanidad.

"Es un criterio suficiente, es el que nos dicen los técnicos, esos 25 pueden incorporarse a la primera fase o a la segunda, pero lo que tengo claro es que gran parte de Andalucía tiene que ser de las primeras", ha indicado.

El Gobierno andaluz defiende que la desescalada sea por distritos sanitarios y no por provincias. Con los datos de la Junta, más del 90% del territorio estaría preparado para entrar en nuevas fases. Ahora, será el Ejecutivo central con la Junta los que decidan cómo se pasa de fase a fase, en virtud de una comisión bilateral que se ha constituido.

Juanma Moreno también ha solicitado al Gobierno que extienda el horario de salidas de los niños a tramos con menos calor, como podría ser desde las 10 de la mañana. Ahora, sólo se les permite de 12 del mediodía a las 7 de la tarde.