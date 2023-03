Juanma Moreno justifica la corrección del SAS para impedir el "bulo" de las privatizaciones

Puede que sea un bulo, tal como sostiene el presidente de la Junta, Juanma Moreno. O falta de claridad, pero lo cierto es que la Consejería de Salud ha tenido que corregir este jueves la orden de tarificación de servicios sanitarios que el SAS puede encargar al sector privado. Antes de entrar en el Parlamento andaluz, Moreno ha explicado que "lo hemos hecho para desmentir el bulo de la privatización, sabemos que quedan 80 días para las elecciones y que el PSOE y Juan Espadas están desesperados, pero lo que no se puede hacer es recurrir a la mentira".

La "corrección de errores" que publica el SAS este jueves en el BOJA indica que la prestación de servicios en empresas privadas sólo se llevarán a cabo en caso de "emergencias" y de "insuficiencia". La consejera de Salud, Catalina García, aclara, así, lo que se le había pedido en varias ocasiones, pero que ella consideraba suficiente con su palabra. Desde que se conoció el borrador de esta orden, que fue en el verano pasado, el PSOE y, después, Por Andalucía venían sosteniendo que ésta era un inicio para una privatización.

Espadas a Juanma Moreno: "Usted rectifica porque le han temblado las piernas"

Agobiados por la repercusión de la polémica, el Gobierno andaluz ha querido aclarar el objeto de la orden. En cualquiera de los casos, Juanma Moreno ha asegurado que "mientras yo sea presidente, ningún andaluz va a pagar por la sanidad". Según el PP, algunos usuarios del SAS están entendiendo, de modo erróneo, que habrá situaciones en que sean derivados a la empresa privada, y allí le cobrarán. No se trata de eso. Lo que la orden hace es poner el precio que el SAS pagará a sus concertadas por los servicios.

Moreno se ha referido al convenio con el grupo de Hospitales Pascual, al que hubo que compensarle por sentencias judiciales, "porque le enviaban pacientes a mansalva sin tener los precios definidos"

No obstante, el líder socialista, Juan Espadas, mantiene su oposición a la orden, porque no comparte que, si Atención Primaria tiene problemas, se le detraigan fondos para que sean médicos privados los que pasen consulta. Para la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, la corrección del BOJA es una muestra de "soberbia" y un "engaño". Nieto ha subrayado que la rectificación de la orden también ha elevado los precios de algunos de los servicios. En su opinión, las derivaciones a las empresas no están disminuyendo los tiempos de espera, por lo que "lo único que se consigue es beneficiar a determinadas clínicas privadas".

Desde los inicios históricos del SAS, la Junta concierta servicios con hospitales y centros privados. Estos aumentaron durante la pandemia, pero algunos pleitos con las concertadas han llevado a la Consejería de Salud a emitir una orden con las tarifas. El porcentaje del dinero que el SAS destina a estos conciertos ha venido disminuyendo, aunque el montante global es mayor. No obstante, Andalucía está muy lejos, con un 3,8%, de comunidades como Cataluña, donde el 25% del presupuesto de la sanidad se destina a conciertos privados.

Esta orden se ha convertido en uno de los temas de la sesión de control al Gobierno andaluz, durante el que se ha vivido un momento de tensión cuando el diputado de adelante Andalucía Ignacio García ha llamado a Vox "partido de los maltratadores". Ante las protestas de sus parlamentarios, el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre, le ha pedido a García que retirase sus palabras. No ha querido. Jesús Aguirre ha calificado esta acusación de "impresentable".

Juan Espadas ha solicitado a Juanma Moreno en su intervención que retire la orden. "Esta mañana -ha comenzado Espadas su intervención- me he llevado la grata sorpresa de que usted no escucha, esa orden del SAS era un error y la han rectificado como corrección de errores, pero no basta, debe retirarla y aprobar un plan especial para la Atención Primaria".

En su respuesta, el presidente de la Junta ha insistido en que la rectificación es para impedir un bulo: "Le escucho mucho porque es mi obligación, pero lo que hemos hecho con esta publicación en el BOJA en esta ocasión es parar un bulo por su desesperación electoral, y eso le lleva a faltar a la verdad". "No es sensato -ha seguido- seguir con este discurso, que lleva a la confusión a muchas personas". Y Espadas le ha respondido: "Si usted lo ha corregido, es porque le han temblado las piernas, dígale que es un bulo también a las organizaciones sanitarias que no entienden por qué pone precio a la Atención Primaria".

Como en otras ocasiones, el líder socialista ha ironizado con que Juanma Moreno "vive en un cuento de hadas", que no se corresponde con la realidad. Le ha afeado que los informativos de Canal Sur le hayan dedicado a Juanma Moreno durante febrero una hora y 26 minutos, mientras que el líder socialista haya salido siete minutos. Moreno lo ha justificado porque él trabaja mucho más, a la vez que le ha censurado a Espadas que dedique tanto tiempo al Senado, donde ocupa un escaño por designación autonómica.