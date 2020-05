La Junta propone desescalar toda Andalucía, con serias excepciones en las áreas de Granada y Málaga

La Junta de Andalucia ha solicitado al Gobierno que las ocho provincias andaluzas pasen a la fase a 1 del desconfinamiento el próximo lunes 11 de mayo. La propuesta tiene un matiz, como ha confirmado el presidente Juanma Moreno en el Pleno este miércoles, y es que la petición es que pase todo el territorio de la comunidad con "algunas restricciones".

Moreno no ha concretado cuáles son, pero sí ha reconocido que dos están en Granada y una en Málaga. Lo ha dicho durante su intervención en la sesión de control al Gobierno, poco antes de que la Consejería de Salud enviase al Gobierno central la propuesta andaluza para avanzar a la fase 1.

El titular de Salud, Jesús Aguirre, explicó el martes que la dificultad para avanzar en el desconfinamiento está en la tasa de incidencia del virus en los últimos 14 días, lo que concuerda con lo desvelado por el presidente. Las demarcaciones con peores datos de incidencia son Málaga capital -que incluye a Rincón de la Victoria-, Granada capital y el área metropolitana nazarí, que engloba a casi 20 municipios.

El plan remitido por la Junta contempla que todas las provincias andaluzas pasen a esa fase 1, con la excepción de los tres distritos. En San Telmo son optimistas respecto a la posición del Gobierno. Pese a que el presidente en la sesión de control ha afeado la falta de fluidez de las comunicaciones de La Moncloa, consideran que Andalucía no es la única región que quiere diferenciar por áreas o distritos sanitarios.

El objetivo de esta división es beneficiar a territorios que, estando en provincias más afectadas -Granada y Málaga- tienen buenas condiciones para avanzar en la desescalada. Es lo que ocurre, por ejemplo, con la Axarquía y la Serranía malagueña o con la costa granadina. En el resto de provincias, aunque la situación no es igual en todo el territorio, la indicencia es mucho menor.

La propuesta andaluza consiste en que esas demarcaciones pasen a la fase 1, pero tengan condiciones muy similares a las de la fase cero, es decir, que se restrinja toda actividad que no sean las compras de suministros y los traslados para acudir al puesto de trabajo. En Málaga y Granada capital, así como en el área metropolitana nazarí, no podrán celebrarse velatorios y funerales con público, no podrán celebrarse actos al aire libre ni reuniones.

La petición de la Junta no se resolverá este miércoles, sino que el Ministerio de Sanidad tardará uno o dos días en responder. Un equipo de técnicos debe revisar las propuestas de las comunidades y darles luz verde si consideran que pueden avanzar en la desescalada. Junto con la incidencia del virus en las últimas dos semanas, el departamento que dirige Salvador Illa también tiene en cuenta la capacidad hospitalaria para pacientes graves y camas de UCI, el material de protección y el personal dedicado al rastreo de futuros brotes, entre otros parámetros.