Juanma Moreno hará campaña con Feijóo en Galicia

El presidente de la Junta y líder del PP andaluz, Juanma Moreno, irá a Galicia durante la campaña electoral de las autonómicas de esta comunidad, si finalmente se desarrolla con normalidad. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cuenta con la asistencia de Moreno durante, al menos, dos días, pero la epidemia de coronavirus ha dejado todo pendiente. Ni el Gobierno gallego ni el vasco van a suspender las elecciones del 5 de abril, pero la celebración de mítines está muy condicionada por las medidas de contención.

Juanma Moreno y Núñez Feijóo están en plena sintonía dentro del PP, y la prueba es que el líder gallego cuenta con el andaluz en esta campaña donde estará Mariano Rajoy, pero faltará José María Aznar y Cayetana Álvarez de Toledo. Ambos lo estaban con Alfonso Alonso, quien fuese el candidato del PP en el País Vasco hasta que se vio desplazado por su oposición al acuerdo electoral con Ciudadanos. Moreno, de momento, no tiene agenda vasca, pero también es cierto que el coronavirus lo ha alterado todo.

Con Feijóo, Juanma Moreno coincide en dos cuestiones básicas: prefieren un partido moderado de amplia base y no renuncian ni al andalucismo ni al galleguismo. El PP gallego siempre fue regionalista, incluso el de Manuel Fraga, y desde que Javier Arenas acuñase el concepto andalucismo constitucional, el partido en Andalucía nunca ha renunciado a ello, aunque ha sido con el nuevo Gobierno de Moreno con quien ha abrazado de modo pleno las reclamaciones históricas del nacionalismo del sur. Frente a un PP de Pablo Casado, que ha optado por mantener de portavoz en el Congreso a Álvarez de Toledo, Juanma Moreno y Núñez Feijóo practican una política de talante amable.

El presidente de la Xunta se posicionó a favor de que Pablo Casado llegase a algún tipo de alianza con Ciudadanos para permitir la investidura de Pedro Sánchez, de modo que éste no pactase con los independentistas catalanes. De un modo más discreto, el presidente de la Junta abogó por la exploración de esta opción.

Pero es Núñez Feijóo quien más tiene que enseñar al resto del PP, ya que su fórmula moderada y galleguista, a la vez, ha impedido que Vox y Ciudadanos se implanten en Galicia. Ninguno de los dos partidos cuenta con diputados nacionales, ni autonómicos, en este territorio. Ello se debe no sólo al PP, sino al perfil de la sociedad gallega, que vive el españolismo y galleguismo sin roces entre el electorado conservador.

La campaña electoral, no obstante, está sujeta a la evolución de la epidemia de coronavirus. Para este fin de semana, el PP ha suspendido una romería en O Pino, donde quería reunir a 4.500 personas. Núñez Feijóo habló el lunes pasado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ambos están pendientes de seguir el devenir del virus. En el caso vasco el asunto condiciona más, porque Vitoria es zona de contención reforzada, donde se han suspendido todos los actos cerrados que congreguen a más de 1.000 personas. El Gobierno vasco, no obstante, ha informado que la suspensión de las elecciones no está en ninguna agenda, pero sí la celebración de mítines. Ambos gobiernos miran a Francia, que también celebrará elecciones municipales, a pesar del coronavirus.

Todo indica que los actos políticos van a suspenderse en toda España durante varias semanas. Algunos, como los de Madrid, Vitoria y La Rioja, porque cuentan con la limitación impuesta por el Gobierno central, pero la precaución llevará a limitaciones similares. Ciudadanos suspendió la Asamblea General Extraordinaria del próximo fin de semana.