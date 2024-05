Juanma Moreno anuncia un recurso de inconstitucionalidad contra "la locura" que supone la ley de amnistía

La aprobación en el Congreso de los Diputados de la ley de amnistía ha provocado, como no podía ser de otra manera, la reacción inmediata del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que se ha alineado con el discurso que horas antes ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y las demás comunidades autónomas gobernadas por el PP.

El líder de los populares andaluces ha anunciado en un acto electoral en Córdoba "un recurso de inconstitucionalidad que está preparando ya nuestro servicio jurídico para intentar parar este desafío independentista, esta locura en términos legales que viene motivada por la fragilidad del Gobierno de Sánchez".

Para el presidente de la Junta, esta norma supone "una ruptura del principio de igualdad entre los territorios". Ruptura que a juicio ya se está produciendo con las negociaciones que se llevan a cabo de forma bilateral con la Generalitat para cerrar un acuerdo de financiación autonómica. Por todo ello, Moreno ha acusado a Sánchez de "mentir" a los españoles, ya que "nos dijo que esto nunca iba a pasar". "Ha vendido a España por siete escaños", ha sentenciado.

En su relato, Juanma Moreno ha comentado que la votación de esta mañana supone "una humillación" para el Estado, además de un "menosprecio" para los jueces y para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han estado luchando contra el "desafío secesionista".

Según el presidente de la Junta, con la aprobación de la ley de amnistía "estamos asistiendo a un cambio de régimen" avalado por el PSOE. "No hay igualdad entre los ciudadanos, porque hay algunos que pueden delinquir, malversar y cometer cohecho. Y todo en contra incluso del criterio de los letrados del Congreso", ha explicado el presidente de la Junta, quien también ha afirmado que es falso que "todo sea por mejorar la convivencia en Cataluña". "Ya han dicho que van a por la independencia", ha espetado.

Juanma Moreno ha criticado "la chulería" de ciertos portavoces de partidos catalanes independentistas en el Congreso, que han manifestado "que ellos no se han equivocado y que no tienen que pedir perdón". "Todos los micropartidos que no quieren a España se han puesto de acuerdo. Es la única ley que puede sacar adelante Sánchez. Ni siquiera puede sacar adelante unos presupuestos", ha asegurado.