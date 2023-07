Juanma Moreno acapara la centralidad en Andalucía

El Pleno del Parlamento de este jueves ha servido para evidenciar que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha hecho con el centro político. Las posturas de Vox y el PSOE empujan al líder del PP al terreno que él desea. Y es que Manuel Gavira, portavoz de Vox, ha insistido en llamar otra vez al presidente de la Junta "socialista", y el líder de la oposición, Juan Espadas, situó a Moreno en "la ultraderecha", debido a los pactos PP y el partido de Abascal están cerrando tras las elecciones del paso 28 de mayo. "Vox y PSOE se retroalimentan, se necesitan", ha sentenciado el presidente.

Ante estas acusaciones, Juanma Moreno no ha desaprovechado la oportunidad de reivindicarse como el hombre de centro que quiere Andalucía, el hombre moderado que necesitan los andaluces. "Estoy en el centro, donde quiere estar la inmensa mayoría de los andaluces. Soy un presidente centrado y no instalado en la radicalidad", ha asegurado el presidente de la Junta, quien se ha preguntado que "¿no será ser socialista unirse en Murcia con el PSOE para que el PP no se haga con la Presidencia?".

El presidente de la Junta, a pregunta de su propio partido, ha repasado su gestión y ha dicho que su forma de gobernar "tiene mucho que ver con estar en sintonía con lo que piensa la mayoría social, que no quiere radicalidad, extremos, exageraciones y bronca por la bronca".

Espadas ha intentado aprovechar los "pactos de la vergüenza" a los que ha llegado el PP con Vox para que el presidente de la Junta se pronuncie sobre ellos. "Pactar 140 veces con Vox no es ser muy de centro", ha apostillado el secretario general de PSOE-A. "No serán ustedes de ultraderecha, pero en Extremadura esta tarde van a pactar con ellos para conseguir la Junta", ha explicado.

En este punto Moreno ha tirado de argumentario nacional y ha advertido a Espadas sobre los acuerdos que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado durante la legislatura con partidos independentistas como Bildu y ERC: "Ésos sí son pactos de la vergüenza. Y la prueba la tuvieron hace un mes. Los ciudadanos no los quieren".

El líder de los socialistas andaluces ha preguntado al presidente de la Junta por el "deterioro de los servicios púbicos", especialmente en materia de dependencia y sanidad. "Hay más de 92.000 usuarios en listas de espera" y retrasos en las ayudas a la dependencia que llegan a los "530 días". Por ello, reiteró que el plan de vacaciones presentado por la Consejería de Salud contienes unos recortes del "un 30%".

En sanidad las cifras que dieron unos y otros ha diferido como era de esperar, pero lo que sí ha hecho Moreno es poner sobre la mesa la importancia de realizar "un debate sobre Sanidad" a nivel nacional después de las elecciones generales del 23-J, "porque tenemos que ver qué necesitamos y hacer un sistema más efectivo".