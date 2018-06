Juanma Moreno pide a Susana Díaz que disuelva ante “las embestidas" de Pedro Sánchez

“Yo voy a seguir defendiendo lo mismo, porque lo que me parecía bueno antes me sigue pareciendo bueno ahora”. La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha respondido de este modo a las preguntas de la oposición sobre su postura ante la negativa de Pedro Sánchez de negociar el modelo de financiación de las autonomías. “Hagamos frente común”, le ha pedido el líder de IU, Antonio Maíllo, aunque la presidenta no ha recogido el guante. Y así, uno tras otros, todos los portavoces han intentado poner a Susana Díaz contra las cuerdas a causa del presidente socialista. “El señor Sánchez ha tardado menos de tres semanas en cargarse en pilar que sostenía su legislatura”, ha subrayado el líder del PP, Juanma Moreno, quien ha aludido a pronunciamientos anteriores de Susana Díaz: “Andalucía no puede esperar ni uno más”. El líder de los populares ha insistido, sin embargo, en una obsesión casi personal, que es el del adelanto electoral. “Una embestida más de Pedro Sánchez y tendrá usted que disolver”, ha dicho Moreno, poniendo una alfombra que quizás la presidenta esté buscando. “La moción de censura ha acabado con su legislatura, porque no tiene proyecto, su único objetivo era la confrontación y Sánchez se la ha arrebatado”, ha añadido.

Juanma Moreno le ha afeado que el PP tuvo que enfrentarse con el anterior ministro de Hacienda, a causa del acuerdo de financiación. “Ha usted eso, ya habrá tiempo después para el peloteo”, ha aconsejado a la presidenta. Moreno ha puesto en el dedo en la llaga al recordar que Sánchez quiere agotar la legislatura, que “son dos años, y en dos años no va a tener tiempo para el nuevo modelo”.

“Seré leal con el Gobierno de España en lo que importe al Estado, y haré una defensa firme de los intereses de Andalucía”, le ha dicho Díaz, por otra parte, al presidente de Ciudadanos, Juan Marín. Pedro Sánchez ha anunciado que no negociará el modelo en esta legislatura, aunque sí aliviará la carga de las comunidades. “Yo estoy convencido de que nos irá mejor”, ha indicado la presidenta y se ha referido a otros anuncios del Gobierno como el final del peaje de la AP-4, el entendimiento con Gibraltar por el Brexit y lo intermediación de Josep Borrell ante los aranceles de EEUU a la aceituna negra.

La presidenta de la Junta y todos los partidos de la oposición, excepto Ciudadanos, habían acordado una propuesta de modelo de reparto de las cuentas y habían acuciado a Mariano Rajoy a abrir la negociación.

Susana Díaz verá a Pedro Sánchez el 23 de julio en Moncloa, después de recibir a los presidentes vasco, catalán y gallego. La presidenta ha explicado que le parece muy bien el criterio empleado por Sánchez para recibir a los presidentes, que es el de la antigüedad de los estatutos de las autonomías que presiden.

Juan Marín, aliado de Susana Díaz en el Parlamento, se ha empleado, sin embargo, de modo muy duro con Pedro Sánchez. Y ha apelado a la presidenta porque, en su opinión, el nuevo presidente del Gobierno tiene “un modelo distinto para cada autonomía”. “Espero que no se conforme con lo que le dé el señor Sánchez”, ha indicado. “¿Y ha hablado usted con la señora Montero?”, le ha preguntado en referencia a la actual ministra de Hacienda y anterior consejera de la Junta. “Si yo fuese la señora Montero y me hubieran engañado, haría lo que decía mi madre, me vuelvo para mi casa”, ha añadido.

La financiación ha sido el motivo del primer enfrentamiento dialéctico entre Juan Marín y Susana Díaz, ya que hasta ahora se empleaban con mucha suavidad. Díaz ha lamentado que “Rivera está desaparecido” y que no comparte el “neocentralismo” de Ciudadanos. “Espero que no haga de mozo de espadas de Rivera, porque no le pega”.