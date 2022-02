Juanma Moreno se escuda en el Parlamento para tramitar los riegos de Doñana

A Juanma Moreno le incomoda la legalización de nuevas hectáreas de cultivo en la corona forestal de Doñana. Preguntado este lunes en Linares por esta iniciativa, el presidente de la Junta ha contestado al periodista que se "equivoca de interlocutor". "Es el Parlamento", ha añadido. En realidad, han sido los dos partidos que forman el Gobierno andaluz, PP y Ciudadanos, junto a Vox, los que han llevado una proposición de ley a la Cámara autonómica para que se apruebe una petición que obligará a su Ejecutivo a convertirla en proyecto legislativo. La Comisión Europea ha advertido en una carta que denunciará a España, por segunda vez, ante los tribunales europeos si se vuelve a comprometer el agua de este espacio natural.

El Gobierno andaluz no va a presentar un informe ante esta proposición de ley. No es obligatorio, pero es habitual que, ante iniciativas legislativas que no son propias, el Ejecutivo se manifieste. No lo hará, y dejará que este miércoles el PP, Ciudadanos y Vox saquen adelante esta proposición. El PSOE mantiene una posición ambigua, y de hecho, los socialistas han votado a favor de la ampliación en un pleno de la Diputación de Huelva que se celebró el viernes pasado.

Lo que está en juego son 1.461 hectáreas de cultivos de frutos rojos que se quedaron fuera del plan de regularización de 2014. Aunque son de riego ilegal, sigue en producción, por lo que todos los partidos, a excepción de Unidas Podemos, intentan alcanzar otra solución. Sin embargo, la falta de agua en la comarca amenaza ya de un modo claro al espacio natural de Doñana. La directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink Hooijer, comunicó el pasado 3 de febrero que denunciaría a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esto sale adelante. La directora tachó de "desconcertante" la iniciativa.

Juanma Moreno cree que es pronto para saber si la Comisión Europea multará a España. "Eso es hacer futurología", "ciencia ficción" ha indicado en Linares. Sin embargo, lo que la dirección general de Medio Ambiente ha advertido es que será la segunda vez que denuncie al país ante los tribunales europeos. La primera se saldó con una condena a España por no garantizar las reservas de agua de Doñana, muy afectada por una corona de cultivos a su alrededor y la extracción en pozos ilegales.

El presidente de la Junta ha tratado de aplazar el problema con la UE y con el Gobierno central, bajo el argumento de que quedaría "un año" para concluir en una reforma legal. Antes, Moreno ha asegurado que hablará con estas dos administraciones.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, volvió a solicitar este lunes a Moreno que impida esta proposición. "No puede ser el silencio", lamentó Páez, "La revolución verde del PP andaluz y del propio Moreno no puede llevar a Andalucía al descrédito internacional de perder la calificación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad" y "todo por unos presuntos réditos electorales y por contentar a sus socios de Gobierno", manifestó.

Páez ha alertado de que "se puede hacer un daño directo al campo andaluz" y "en especial" a los productos con origen en el entorno de Doñana, "porque se está hablando de un posible cierre de los mercados a estos productos si se mantiene esta cerrazón de Moreno", al tiempo que ha recordado que los mismos "están destinados básicamente a la importación y que por tanto están sujetos a estos cierres de los mercados europeos".

"Estamos hablando de que nos jugamos mucho. Nos jugamos una previsible sanción económica que pagaremos todos los andaluces, el descrédito internacional que supondría un nuevo proceso judicial y una previsible nueva condena, que se pongan en riesgo los fondos europeos de recuperación, tan necesarios ahora después de la pandemia, los fondos Feder, que nos han ayudado a crecer en infraestructuras, y las propias ayudas a los agricultores de la PAC".

Hace unos días, la Unesco también se pronunció sobre el asunto para advertir de los riesgos de este plan. La organización de la ONU recordó en una carta al embajador, José Manuel Rodríguez Uribes que en una misión desarrollada en 2020 concluyó, de un lado, con el aviso de la "incertidumbre científica sobre los efectos de la dinámica ecohidrológica de Doñana y los potenciales riesgos de las consecuencias del cambio climático sobre el parque" y que recomendó, además, "tomar las medidas necesarias para asegurar la reposición de los mantos freáticos". Aquella misión envió a las autoridades españolas la sugerencia de desarrollar un "plan especial para el manejo de las áreas de riego situadas al norte de la corona forestal de Doñana".